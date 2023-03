Àlex Roca es converteix en el primer atleta amb una discapacitat física del 76% en completar una marató

torna a fer història i ho fa a casa. L'atleta barceloní s'ha convertit aquest diumenge en la primera persona amb unaen acabar una marató, una gesta que ha aconseguit després de creuar la línia de meta de laamb un temps deL'ambaixador de lai únicamb paràlisi cerebral del món va patir una encefalitis viral herpètica quan tenia només sis mesos. Des d'aleshores s'ha proposat trencar totes les barreres que li posa la discapacitat i darrerament, s'havia compromès a finalitzar els 42 quilòmetres per enviar un missatge ben clar: ""."Si vols complir un objectiu, amb actitud, força de voluntat, constància i resiliència, pots aconseguir tot allò que et proposis. I si no, ho hauràs donat tot i et sentiràs gratificat", defensava. L'equip de professionals, amics i família que l'ha acompanyat ha estat més gran que les dificultats. L'atleta i comunicadorha retransmès la carrera en directe per

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor