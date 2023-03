Compte amb aquestes monedes: semblen d'euro però valen molt menys

😅 Gracias por el aviso, a mi me las han colado todas!!! pic.twitter.com/mLp6Q6Dukz — Bianca Roque (@Bianca_RMa) March 19, 2023

La policia espanyola ha alertat en una piulada que hi ha diverses monedes en circulació que són molt similars a les monedes d', per la mida, el color i el pes, però que en realitat són d'un valor molt inferior.Alguns exemples són les monedes de, de Veneçuela; elso els. Com s'aprecia a la fotografia compartida pel cos policial, totes tenen mides i colors similars, i és fàcil confondre-les amb les monedes d'un euro.El seu valor, però, és molt inferior a la moneda europea: un dòlar jamaicà equival a 0,0062 euros; el bolívar val 0,039 euros, el peso argentí, 0,0046 i el peso dominicà, 0,017. És per això que la Policia Nacional recomana revisar sempre el canvi quan es paga en efectiu.I no només amb les monedes d'euro: en resposta a la piulada del CNP, una usuària comparteix una fotografia amb diverses monedes estrangeres que són molt similars a les nostres, des delsfins als

