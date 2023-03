Mor als 92 anys Laura Valenzuela, un dels primers rostres de la televisió espanyola

La televisió espanyola perd una de les grans icones del seu naixement. L'actriu i presentadoraha mort aquest divendres als 92 anys, a causa de diversos problemes de salut derivats d'una infecció. El primer gran rostre deha marxat envoltada de la seva família i amics a l'hospital La Princesa de Madrid., més coneguda com a Laura Valenzuela, va ser una de les actrius espanyoles més populars durant les dècades de 1960 i 1970. El món de la moda li va obrir les portes del cinema, on va debutar a, el 1954. Va continuar la seva carrera amb El inquilino (1957), La Violetera (1958) i Aquellos tiempos del cuplé (1958).Prolífica, va compaginar les seves aparicions a la pantalla gran amb la conducció de diversos programes d'una incipient TVE i es va convertir en una icona de la cadena. Destaquen el concursi el programa de varietats, abans de tornar, ja a finals dels anys 60, amb espais com

