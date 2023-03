El BCE descarta que la crisi a Suïssa i els EUA generi «efecte contagi» a la banca europea

". Aquesta és l'anàlisi i el missatge resultant de la reunió extraordinària que ha celebrat elaquest divendres, amb motiu de la crisi financera desencadenada per la fallida del, als Estats Units, i la caiguda de, a l'epicentre del continent.Els supervisors no han detectat risc que aquesta tendència es pugui contagiar al conjunt dels bancs de la zona euro i han determinat que les ones expansives del sacseig en els mercats financers i al sector bancari estan controlades. Segons ha informat Reuters, la trobada ha servit per comprovar queper afrontar la situació i que no hi ha altres vulnerabilitats.El consell liderat peres va convocar per intercanviar impressions i actualitzar els membres sobre els esdeveniments recents, després d'una trobada similar a incis d'aquesta setmana i l'endemà de la reunió deldel BCE que, impermeable a la crisi, va decidir. També, després que una croada d'una desena de bancs estatunidencs hagi evitat una nova garrotada financera , sortint al rescat delamb una injecció de 30.000 milions per evitar el col·lapse.Aquesta mena de trobades ad hoc del supervisor són habituals quan es produeixen canvis bruscos de la situació. L'bancaris és un dels factors que expliquen la conclusió del BCE i lesaportades i disponibles tranquil·litzen els experts del banc d'Europa.

