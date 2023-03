Moció de censura a França: Macron afronta les conseqüències de la reforma de les pensions

Diputats de l'oposició a l's'han unit aquest divendres per presentar una moció de censura contra el govern d'. Totes les veus disconformes amb les polítiques de l'executiu i, en particular, amb la reforma de les pensions, aspiren a unir forces, tot i que ara per ara no sumen prou suports perquè tiri endavant.La iniciativa ha estat impulsada pel centre polític francès, amb antics aliats de l'executiu, i ja ha rebut l'. Entre ells, el de les formacions d'esquerra. Critiquen la "" del Govern Macron, que aquest dijous va recórrer a una prerrogativa constitucional per aprovar l'endarreriment de l'edat de jubilació als 64 anys sense passar per la cambra baixa.La moció es defineix com "" i, segons afirma el text presentat, vol fer front a una reforma que consideren "injusta" i que "maltracta milions de compatriotes". "", reitera. En aquesta direcció, el president del grup que la promou,, ha apel·lat a la "responsabilitat" de tots els diputats per "", en declaracions a la cadena BFMTV.Perquè la moció de censura a Macron prosperi,, un llindar que sembla llunyà, però no inabastable. Caldria, però, que els Republicans, partit de centredreta, acabin de trencar amb el govern. La llei francesa no obliga Macron a dissoldre les corts i convocar eleccions, la qual cosa reclamen les principals veus de l'oposició.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor