Laura Llobet: denunciar la sexualització i la cosificació contra les dones a les xarxes és possible

Sempre afirmen queLiteralment és el que li va passar a la, coneguda a la plataforma de TikTok com a. En plena carrera universitària i fent vídeos per explicar, literalment, la seva vida a través de les xarxes, va començar a connectar amb una audiència que ha acabat fidelitzant. És l'exemple que la naturalitat i el carisma són cabdals a l'hora de triomfar en aquest món d'aplicacions, xarxes i influencers.El procés de maduració de Llobet també. De passar a explicar el seu dia a dia, receptes o, simplement, seguir l'actualitat i donar el seu punt de vista (o la seva vida familiar, d'amistats o amoroses), va començar a tenir repercussió en col·laboració amb marques. Els estudis i com la seva experiència Erasmus li ha donat aquesta nova oportunitat també són pal de paller del seu contingut. Ara, però, també ha obert el seu contingut donant a conèixer situacions d'injustícia que ella viu cada dia a les xarxes:contra les dones que apareixen a TikTok.

El perfil Nom complet: Laura Llobet Gironès

Plataformes: TikTok | Instagram

Temàtiques: Lifestyle | Moda | Recomanacions | Just chatting



Obres paral·leles:

- Col·laboracions amb marques



Contingut:

@tecuentomividasoyvirgo Espero que este mensaje llegue a quién lo necesite ❤️‍🩹 ig: lauritzzzen ♬ Inspiring Emotional Piano - Metrow Ar Laura Llobet Gironès- Col·laboracions amb marques

