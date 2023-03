El govern espanyol nega que estigui entorpint la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus

El govern espanyol nega taxativament que estigui torpedinant la visita de la missió del Parlament Europeu que investiga l'amb el sistema Pegasus, prevista per dilluns i dimarts de la setmana que ve a Madrid. Fonts de la Moncloa asseguren a l'ACN que "no s'està boicotejant res", contràriament al que asseguren ERC, Junts, la CUP, Òmnium i l'ANC, que denuncien una actitud obstruccionista del govern i les institucions espanyoles.L'executiu espanyol sosté que aquesta és una qüestió "judicial, no política" que es troba "en procés d'investigació", i recorden que en aquest cas l'executiu espanyol "és part afectada" perquè el president espanyol,, i diversos ministres també van seramb aquest sistema.Les mateixes fonts recorden que el seu executiu va posar el cas de l'espionatge que afectava membres del govern espanyol en, i remarquen que hi ha "". "S'ha aportat tota la informació que ha demanat l'Audiència Nacional" i "s'ha donat informació a nivell parlamentari a través de la comissió dereservada", remarquen.La missió ha de, però el fet que estigui plantejada per dilluns i dimarts de la setmana que –dilluns és festa a Madrid i el Congrés va fixar per dimarts l'inici de la moció de censura de Ramón Tamames contra Pedro Sánchez- dificulta lesamb membres de l'executiu espanyol o amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.ERC, Junts i la CUP retreuen que el govern espanyol no només hagi defugit les seves compareixences a la comissió del Parlament que investiga aquest cas, sinó que ara defugi també les trobades amb els eurodiputats. Segons aquestes formacions, malgrat que la data de la missió europea estava pactada des de fa mesos, la presidenta del Congrés,, l'ha fet coincidir amb la moció de censura de Vox.

