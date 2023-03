Un incendi crema una zona de difícil accés a la Vall d'Aran

Un incendi crema empès pel vent en una zona de difícil accés a la Vall d'Aran https://t.co/P5dbXplAKw pic.twitter.com/A7O9XbE138 — 324.cat (@324cat) March 16, 2023

Un foc torna a arrasar Catalunya. Un nou incendi s'ha declarat la tarda d'aquest dijous al municipi de, a la, en una ozna forestal i de pastura de difícil accés a prop de la frontera amb França. El vent i l'extensió de vegetació fa que els bombers de l'Aran calculin que té el potencial per afectar 800 hectàrees, tot i que a les 21 hores, n'afecta 80.Diversos efectius delstreballen amb els de la Vall d'Aran per combatre les flames, a més de quatre. L'incendi ha començat a les 17 hores i es preveu treballar tota la nit per extingir-lo. Si bé, el dispositiu aeri no estarà disponible fins al matí de divendres.

