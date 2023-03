El BCE s'aïlla de la tensió financera i apuja els tipus d'interès fins al 3,5%

El Consell de Govern del Banc Central Europeu () ha decidit, tal com havia anticipat que faria, de manera que el tipus d'interès per a les seves operacions de refinançament se situarà en el 3,5%, mentre que la taxa de dipòsit aconseguirà el 3% i la de facilitat de préstec el 3,75%.Amb aquesta sisena pujada consecutiva del preu dels diners, que s'ha situat en el seu, el BCE manté el ritme de la normalització de la seva política monetària, malgrat les turbulències en el sector financer, després de la intervenció als Estats Units de dues entitats bancàries el passat cap de setmana i l'enfonsament borsari de la banca europea davant els dubtes sobre Credit Suisse D'aquesta manera i després de les pujades d'altres 50 punts bàsics al febrer i desembre de 2022, així com dels dos increments de 75 punts bàsics escomesos en les reunions d'octubre i setembre de l'any passat, després d'una pujada inicial de mig punt percentual el juliol de 2022, el BCE ha elevat el preu dels diners en 350 punts bàsics en l'actual cicle de pujades. La taxa d'inflació interanual de l'eurozona es va situar al febrer en el 8,5%, la qual cosa implica una baixada d'una dècima enfront de la dada de gener, mentre quePer la seva banda, segons les últimes dades d'Eurostat, el ritme d'expansió de la zona euro es va interrompre en el quart trimestre de 2022, quan el producte interior brut () de la regióen comparació amb els tres mesos anteriors, quan el creixement va ser del 0,4%, mentre que en comparació amb el quart trimestre de 2021, el creixement de la zona euro va ser de l'1,8%.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor