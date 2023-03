«La gran majoria» de joves han de recórrer a la privada per tractar la salut mental, adverteix un informe

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i l'entitat Salut Mental Catalunya (SMC) han presentat una radiografia de la situació sanitària entre el jovent pel que fa al benestar psicològic i han advertit queel context actual és de situació "límit". Després d'haver fet un aplec de dades públiques dels darrers mesos i anys, l'informe conjunt conclou que. En aquest sentit, lamenten que els recursos públics no arribin a cobrir, ni de prop, la demanda. A més, apunten que hi ha un gran buit de dades de la situació real, ja queque queda fora dels registres o, directament,".La radiografia, recollida per l'Agència Catalana de Notícies, aplega algunes dades alarmants que exposen l'empitjorament de la salut mental entre el jovent arran de la pandèmia en carpetes com l'ansietat. Així, també es planteja queque abans de la covid, i que s'han fet un 165% d'atencions més en urgències pel que fa als trastorns de conducta alimentària (TCA).Per abordar la situació crítica que apunten les entitats, es reclama la urgència d'injectar més recursos públics al sistema sanitari especialment - per més que ja s'hagi constituït la Taula catalana sobre salut mental - i estendre l'educació emocional als diferents estadis escolars, tant en l'educació obligatòria com la post-obligatòria. De fet, en aquest context, també es plantejaque requereixen tractament.Entre les deficiències detectades també hi ha la manca d'un pla territorial ben dimensionat. Així, si es deixa de banda el paper de les associacions que moltes vegades es fan càrrec de les complicacions en salut mental, es veu que el punt on es genera més desproporció són les(Alt Empordà, Baix Empordà i la Selva), on. Per contra, on hi ha una ràtio més baixa és als Pirineus, amb una proporció de 1.700 habitants per recurs.A més de solucionar alguns d'aquests desajustaments, lesde les entitats afegeixen la necessitat de millorar la coordinació entre equipaments, reforçar els serveis d'urgències, desplegar ajudes per a l'acompanyament de la salut mental o garantir entorns laborals que no estigmatitzin ni castiguin les persones amb alguna mena d'afectació psicològica o emocional. També es recorda que si es promoguessin, també es reduiria un dels principals focus d'ansietat del col·lectiu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor