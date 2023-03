La FIFA es pronuncia per primer cop sobre el cas Negreira

Laha decidit pronunciar-se per primer cop sobre el, mantenint per ara la prudència. Qui ho ha fet ha estat el mateix president de l'associació del futbol europeu,, que ha mostrat la seva preocupació, a la vegada que ha demanat "analitzar què va passar per veure com es pot solucionar". Infantino ha fet aquestes declaracions en una atenció als mitjans després de ser reelegit president de la FIFA per quatre anys més, fins al 2027.Mentrestant, el jutjat d'instrucció 1 deha admès a tràmit la denúncia de lacontra l'exàrbitre, els expresidents del Barça, els exdirectius, i elper un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental. La magistrada també ha admès la querella de Xavier Estrada, àrbitre de Primera Divisió i número 5 d'ERC a Lleida , pels mateixos fets. El jutjat ha decidit unificar la investigació en un mateix procediment.Fa menys d'una setmana, coneixíem que el govern espanyol s'apuntava a la querella pel cas. L'executiu estatal, a través del Consell Superior d'Esports , es personarà contra el Barça pels presumptes pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres. Així, se sumarà a la mateixa decisió acordada pel una mica abans. A aquests dos agents els acompanyarà la(RFEF), que aquest dijous ha comunicat la seva intenció d'"arribar fins al final".En concret, la Fiscalia implica el Barça en una trama delictiva per aconseguir favors arbitrals a través de la influència d'Enríquez Negreira al, on va ocupar el càrrec de vicepresident entre els anys 2016 i 2018. La magistrada que pilota el cas ha decidit acceptar també lacom a acusació particular, i ha encarregat a laque faci les diligències oportunes per esbrinar el motiu dels pagaments del Barça a Negreira i la seva empresa, abans de decidir sobre la declaració dels investigats i dels testimonis demanats. Fins ara, el Barça no ha donat explicacions sobre el cas.Aquest dimarts, la Fiscalia General de l'Estat va encarregar la investigació a la Fiscalia, per la naturalesa del cas i per la seva transcendència. El Barça va pagar a Negreira entre els anys 2001 i 2018, però lase centra només en els anys que, segons el fiscal, encara no han prescrit.

