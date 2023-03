Aquests són els aliments que mai s'han d'embolicar en paper de plata

Aliments àcids

La toxicitat delha estat demostrada científicament, però, així i tot, encara és un habitual a les cuines occidentals. Els i les especialistes asseguren que fer-lo servir és segur sempre que es mantingui dins dels paràmetres establerts. És a dir, és perillós quan el fem servir per cuinar a altes temperatures perquè és en aquest moment quan desprèn la. Per posar un exemple, això passa quan posem al forn una lasanya que té un recipient d'alumini. Els i les expertes consideren que si aquest paper de plata s'acumula al cos, perquè no s'elimina ni en orinar ni en anar de ventre, pot causarÉs més, una investigació publicada a la revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry vincula aquesta mena de consum del paper de plata amb l'aparició. Posen el cas d'una dona de 58 anys amb la patologia que va morir i se li van trobar elevades concentracions de paper de plata en totes les regions del cervell afectades per la malaltia. Així i tot, l'estudi conclou que encara no hi ha proves concloents per afirmar la correlació. No obstant això,El tecnòleg alimentari i dietista-nutricionistaha insistit a La Vanguardia que “el paper de plata és segur sempre que no se superin les quantitats màximes permeses dictades per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària”, que són aquelles menors a un mg de paper de plata setmanal per quilo de pes. No obstant això, l'especialista ha explicat que cal tenir en compte una sèrie de coses, com per exemple, no fer-lo servir a tort i a dret a la cuina. En aquest sentit, pot ser especialment greu quan el paper de plata s'utilitza en la cocció d', com el tomàquet, el vinagre o la llimona.En aquesta línia, també és important saber que en el cas que cuinem-la tècnica gastronòmica que consisteix a cuinar un aliment envoltat d'un paper resistent a la calor- el millor és fer-ho fent servir poc oli i espècies, i evitar afegir vinagre o cítrics, que poden provocar aquest despreniment de paper de plata als aliments. A més a més, com s'ha demostrat que, el tecnòleg alimentari Guillermo Delgado ha recomanat al diari del Grup Godó cuinar amb un estoig de silicona.Per la seva banda, l'Organització de Consumidors i Usuaris () alerta que el risc de despreniment augmenta amb els aliments transformats, com les salses greixoses i en productes pasteuritzats o esterilitzats dins l'envàs. Així, també s'ha d'anar amb compte amb els. L'expert ha subratllat que “no cal alarmar la població, ja que amb la dieta que portem el cos està preparat per eliminar petites quantitats de paper de plata”, el millor és no embolicar marinats en paper de plata i triar un altre tipus de mètodes de conservació. “Quan marinem un aliment utilitzem sal i sucs com el de llimona, que aporten un PH àcid i es produeix una migració més elevada de partícules”, afirma l'expert. Per part seva, Puya recorda que “com a mètode de conservació d'aliments, el meu preferit són els recipients de vidre pel seu factor sostenible, la resistència a la calor i perquè no deixen males olors”.Finalment, l'última mena d'aliments que hem de vigilar són els. La mateixa companyia especialitzada en la comercialització de paper de plata, Albal, ja va advertir que s'havia d'anar amb compte amb ells perquè quan entren en contacte amb el paper de plata, es poden decolorar i despendre's. Per això, els especialistes aconsellen menors i adults amb problemes renals i alteracions òssies ser molt curosos amb els aliments salats, àcids i marinats cuinats o envoltats en paper de plata.

