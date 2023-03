El Tractat d'Alta Mar, un bon punt de partida per protegir els oceans

Tot i que l’alta mar és l'hàbitat de la vida marina més diversa del món, només un 1% de les zones d'alta mar estan protegides de l'explotació.

Per passar de les paraules a un canvi real que tingui efectes en la preservació dels oceans cal l’adopció formal del tractat per 200 països.

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

és el marc legal acordat a Nacions Unides per garantir la conservació i l'ús sostenible dels recursos marins en àrees fora de les jurisdiccions nacionals,. Després de mesos de treball i de gairebé dues dècades de negociacions va ser aprovat el passat 4 de març i el seu desplegament proporcionarà un mecanisme per a protegir àrees que permetin evitar la degradació de l’hàbitat, l’explotació insostenible dels recursos, la contaminació, les espècies invasores i l’emergència climàtica que amenacen la diversitat de la vida en l’oceà i els serveis ecosistèmics que ens ofereixen., ja que absorbeixen gairebé una quarta part de les emissions de diòxid de carboni generat pels humans. S’estima que fins ara, cosa que posa en perill la vida marina no només l’augment del nombre i la intensitat de les onades càlides marines sinó també l’acidificació. Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, gairebé el 9% de les espècies d'aigua salada estan en perill d'extinció.. Els recursos que no pertanyen clarament a ningú són propensos a la sobreexplotació, ja que la seva protecció no interessa a cap persona en particular. Com a resultat, s’han degradat greument els recursos pesquers, que no són infinits, i l’entorn de les explotacions, que pateixen una important pèrdua de biodiversitat., per mantenir la producció d'aliments; per la qual cosa s’haurà d’enfrontar a les flotes pesqueres industrials de diversos països, incloent-hi l’espanyola. I tot i que inclou provisions perquè els usos del subsol requereixin un estudi ambiental previ, no inclou una moratòria per a l’activitat minera al fons marí; però tampoc no el deixa desprotegit.. Per preservar la biodiversitat marina en aigües internacionals, el tractat subscriu els objectius fixats a la cimera COP15 dins el Marc Global de Biodiversitat de Kunming-Mont-real –que vol protegir un terç de la biodiversitat del món, a terra i mar, per al 2030- Lpromou inversions per a la conservació.en la indústria farmacèutica, cosmètica, alimentària o energètica, per la qual cosa poden comportar beneficis econòmics substancials. Fins ara cap marc legal preveu que nacions o empreses monopolitzin els recursos genètics marins del món. Un estudi de 2011 constatava que, encara que només estiguessin en possessió del 20% de les costes del món. El 70% correspon als EUA, Alemanya i el Japó. I concretament, el 2018 es va estimar que l’empresa alemanya BASF tenia prop de la meitat de les 13.000 patents derivades d'organismes marins entre tots els països. El tractat preveu la creació d'un fons internacional que faci una distribució justa i equitativa dels beneficis econòmics. Aquest punt ha protagonitzat lesi encara manca especificar els mecanismes per aconseguir aquesta distribució sense que hi càpiguen conflictes d’interès.que puguin contaminar o generar canvis significatius o perjudicials en el medi marí en aigües internacionals, com també establir els llindars i factors requerits. Es pretén que el tractat obligui a acatar els resultats.. El tractat també aspira a enfortir la cooperació científica i les capacitats dels països en desenvolupament, inclosa la transferència de tecnologia marina des dels països més desenvolupats.–i del que cal a la biodiversitat -, el nou text és un pas per a la conservació i ús controlat de la natura en gairebé la meitat de la superfície del planeta. Ha estat un senyal que el. Acomodar el desig del nord global d'un marc jurídic d’establir àrees marines protegides per evitar més pèrdua de vida silvestre, i alhora l'expectativa del sud global que els recursos es considerin comuns a tothom.que tingui efectes en la preservació dels oceans cal l’, i crear una Conferència de les Parts (COP) per establir i regular els acords de les accions concretes per posar en pràctica les mesures necessàries que evitin més degradació dels ecosistemes marins i en promoguin la seva recuperació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor