​Un país de sequeres: quines han estat les pitjors?

Com s'estudien les sequeres històriques?

Primeres anotacions meteorològiques de Barcelona a càrrec del doctor Francesc Salvà. Foto: Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya / Cedida per Mariano Barriendos

Anomalia de precipitació a Barcelona 1787-2022. Foto: Meteocat, a partir del treball de l'equip de Mariano Barriendos i Marc Prohom

I quan no hi ha registres instrumentals?

Les dures sequeres de la Petita Edat del Gel

Les pitjors sequeres de la història a Catalunya Les sequeres poden ser hidrològiques o climàtiques, afectar un sol sector econòmic o general i d'escales temporals diverses, des de meteorològiques a climàtiques. Una diversitat que en dificulta la caracterització, però que no ens impedeix assenyalar quatre dels períodes secs més importants, tant per la seva intensitat com pels impactes socials que van causar.

Sequera 1560-1567 Un període sec que es va intensificar a partir de 1565, amb la pèrdua pràcticament total de collites durant dos anys. Desproveïment alimentari especialment a l'interior de Catalunya i problemes per al funcionament dels molins a causa del baix nivell d'aigua, fins i tot l'Ebre a Tortosa. No hi ha notícies històriques d'una sequera tant perllongada com intensa.

La megadrought de 1812-1824 La megasequera de l'edat contemporània de Catalunya. No només per la llargada, sinó per la intensitat especialment en el període 1815-1818. Encara amb els efectes de la Petita Edat del Gel, s'hi van sumar diverses erupcions volcàniques com la del Tambora. Els registres instrumentals permeten arribar a quantificar anys amb dèficit hídric de més del 60% i el 1817 es va arribar a qualificar d'"any de la fam". Dels 156 mesos de tot el període, 120 tenen pluges inferiors a la mitjana.

La doble sequera 1985-1990 Catalunya va patir diversos períodes secs al llarg del segle XX, però amb intensitats i durades incomparables respecte a la Petita Edat del Gel i a l'actualitat. Una tendència que es va trencar ara fa quasi quatre dècades amb una sequera que va afectar el país entre 1985 i 1986 i, sobretot, entre 1988 i 1980. És en aquest període on període força similar a l'actual, pel fet de ser molt persistent", assenyala Toni Barrera, expert en canvi climàtic del Meteocat.

2005-2008: la pitjor sequera dels nostres temps La sequera del 2005-2008 va posar el país al límit. No només per l'amenaça de restriccions en l'àmbit domèstic, sinó per la crisi social, política i territorial que es va viure. Des del Servei Meteorològic de Catalunya es considera que és la pitjor sequera dels nostres temps per la seva intensitat i extensió, més enllà de la durada. Havia estat precedida per una sequera entre 1998-2000 i després se'n va produir una altra entre 2016-2018, fet que mostra com el període de recurrència disminueix progressivament.



és uni on el concepte sequera es conjuga amb facilitat. L'actual període és excepcional per la seva persistència, malgrat que encara no ni per la seva intensitat ni per la seva extensió territorial, molt concentrada al litoral i prelitoral de les comarques barcelonines i gironines.Ara bé, quan s'han produït les? Hi ha hagut èpoques amb un clima més suau? Estem entrant en un període amb? Són moltes preguntes i difícils de respondre, però l'única manera de fer-ho és intentar reconstruir el clima del passat, tant ambEls pitjors períodes se situen ai, sobretot, a la. Uns episodis que no es van repetir al llarg del segle XX, però que els experts adverteixen queUna manera relativament fàcil d'estudiar les sequeres històriques és analitzar els registres instrumentals meteorològics. A Catalunya, tenim diverses sèries a partir dels anys 50 del segle passat, així com dues de centenàries: l' Observatori Fabra i l'Observatori de l'Ebre Tanmateix, el factor diferencial és una, única al conjunt de l'Estat, que es. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb una clara voluntat de seguir la meteorologia pels seus impactes en la salut pública. "És una gran sort", destaca, expert en canvi climàtic delEl seguiment el va començar el, que havia conegut l'experiència francesa en aquest tipus de mesures. Durant 90 anys diversos metges van anar recollint en solitari el testimoni, fins que a finals del segle XIX la tasca va passar a ser compartida per diversos observadors simultanis.Totes aquestes dades han permès reconstruir una sèrie de quasi 250 anys . El responsable n'és el geògraf i paleoclimàtoleg, investigador visitant a l'IDAEA-CSIC, que va destinar quinze anys –juntament amb un equip del Meteocat encapçalat per- a recuperar, recosir, digitalitzar i estandarditzar totes aquestes observacions històriques.La sèrie històrica de precipitació a Barcelona permet observar que fins al 1830 van ser anys extremament secs. En canvi, el clima va ser molt més benigne al llarg del segle XX, amb molts més anys amb precipitacions per sobre la mitjana.Ara bé, com es poden determinar els períodes de sequera o les inundacions dels? "Revisant molta paperassa", respon amb ironia Mariano Barriendos. I és que la resposta està als arxius municipals, que registraven les peticions dea les autoritats eclesiàstiques.En aquest sentit, existia un sistema molt pautat de rogatives per implorar que plogués, amb manifestacions que pujaven d'intensitat a mesura que la sequera era més severa . El geògraf i paleoclimatòleg de l'IDAEA-CSIC, després de recollir milers de documents, va poder transformar aquesta informació qualitativa en unque ha permès establir sèries en localitats com Barcelona, Girona, Tarragona i Tortosa, entre altres.Laés el període comprès entre mitjan del segle XIV i la meitat del segle XIX. A Catalunya, a banda de temperatures per sota de les normals, va ser un període amb sequeres recurrents, intenses i, sobretot molt llargues.En aquest sentit, s'han identificat fins a. Entre 1560 i 1567 –amb dos anys sense collites-, entre 1750 i 1755 –amb una afectació a tota la península Ibèrica-, entre 1627 i 1650, així com la megasequera de 1812 a 1828. El 1817, per exemple, a Barcelona només va ploure 196 mm, quan la mitjana és de 500. "És el", destaca Toni Barrera del Meteocat.La fi de la Petita Edat del Gel suposa suavitzar les temperatures i una normalització del règim hídric. "Tot i que parlem de sequeres, elrespecte el que havíem tingut abans i el que comencem a tenir ara", assegura Barriendos. "–sigui un refredament o un escalfament sobtat com l'actual,", afegeix l'expert en canvi climàtic del Servei Meteorològic.De fet, els models climàtics apunten a una petita reducció de la precipitació, però sobretot a la seva, fet que suposa més sequeres i inundacions. "L'inici del segle XXI ens està deixant episodis que ens recorden els de l'escala històrica. I les", adverteix Mariano Barriendos.

