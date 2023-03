Admesa la denúncia de la Fiscalia contra el Barça pel cas Negreira

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia contra l'exàrbitre, els expresidents del Barça, els exdirectius, i elper un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental. La magistrada també ha admès la querella de, àrbitre de Primera Divisió i número 5 d'ERC a Lleida, pels mateixos fets. El jutjat ha decidit unificar la investigació en un mateix procediment.El ministeri públic implica el Barça en unaa través de la influència d'Enríquez Negreira al Comitè Tècnic d'Àrbitres, on va ocupar el càrrec de vicepresident entre els anys 2016 i 2018. La magistrada que pilota el cas ha decidit acceptar també lacom a acusació particular, i ha encarregat a laque faci les diligències oportunes per esbrinar el motiu dels pagaments del Barça a Negreira i la seva empresa, abans de decidir sobre la declaració dels investigats i dels testimonis demanat. Fins ara, el Barça no ha donat explicacions sobre el cas.Aquest dimarts, la Fiscalia General de l'Estat va encarregar la investigació a la, per la naturalesa del cas i per la seva transcendència. El Barça va pagar a Negreira entre les anys 2001 i 2018, però la investigació se centra només en els anys que, segons el fiscal, encara no han prescrit.

