El «Netflix» català comença a caminar: així serà la nova plataforma de continguts de la CCMA

Elja té substitut. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () ha presentat aquest dimecres al matí la novaamb l'objectiu de revolucionar el mercat i tornar a ser capdavanters i referents en el món digital. Aquesta nova plataforma, que entrarà en funcionament laen la seva primera fase, permetrài lesals hàbits de consum i experiència audiovisual actuals.La presentació s'ha fet just un any després que el nou òrgan de govern de la CCMA prengués possessió, ambal capdavant, amb la missió de crear aquesta OTT com a bandera del seu mandat . Romà va confirmar la seva intenció de "refundar" la CCMA per convertir-la en la "" en la qual l'usuari se situés al centre. I sí, un any després, la presidenta de la Corporació ha assegurat que la nova plataforma és el "punt de canvi cap al futur"."El català és la nostra principal raó de ser i la Corporació no se'n pot quedar al marge", ha recordat la vicepresidenta de la CCMA, Àngels Ponsa. Així, tenint en compte la situació de retrocés que està vivint la, la nova OTT vol ser un agent actiu per impulsar l'ús del català en l'audiovisual. De fet, la plataforma, tot i estar adreçada al públic en general, vol captar el-adolescents i infants- dispers en altres plataformes de continguts massives per tornar a impulsar l'ús del català entre la ciutadania, tal com va passar fa 40 anys quan es van crear els mitjans públics catalans.La nova plataforma de continguts, que vol ser de referència per a la ciutadania, serà d', és a dir,però ambsegons els gustos audiovisuals. I serà pròpiament un hub de continguts en català al món digital: serà unque oferirà continguts a-els canals i emissores de la CCMA-, espais per a la, unai, fins i tot,La primera fase de la plataforma es posarà a disposició de l'audiència eld'aquest mateix any. En aquest moment, els usuaris es podran començar aper, gràcies a la millor experiència que oferirà el portal, els continguts exclusivament digitals. Aquesta nova plataforma de la CCMA es transformarà en una "" laamb l'objectiu d'esdevenir un, a més de fer de motor de la indústria audiovisual del país. A partir d'aquest moment, el portal s'obrirà a tercers productors i els usuaris podran consumir catàlegs d'altres plataformes integrades a l'OTT.

