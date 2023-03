La USTEC revalida la majoria entre el professorat en un context de conflicte amb Educació

El professorat de l'escola pública catalana s'ha citat aquest dimarts a les urnes per escollir la representació sindical per als pròxims quatre anys, en un context de conflicte amb el, amb l'amenaça permanent de vagues i mobilitzacions. I els resultats tenen un nom propi, el d'. Amb 161 delegats, un menys que en els darrers comicis, el sindicat revalida el lideratge a les-els òrgans de representació-.L'organització que queda més reforçada és el, que duplica el seu pes amb 81 delegats i desbanca, que es queda amb 69, com a segona força. Una altra que creix és la, la més crítica amb Educació, que passa de 24 a 43 representants. Per contra, lapassa a ser la cinquena força -fins ara, era la tercera- i perd 15 cadires per quedar-se amb 32. La segueixen l', amb 26 delegats, l', amb 6, i l', amb 2.Tot i que enguany, ha caigut des del 43% fins al, la nova conformació de l'òrgan sindical dels docents determinarà els pròxims passos del col·lectiu, amb el conflicte pel calendari escolar i les demandes d'una major dotació professorat en l'horitzó.Més enllà de la incorporació de 3.500 nous professors a partir del mes de gener, queda pendent negociar amb el Departament encapçalat perun calendari per revertir la resta de retallades. Entre aquestes, augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB català, equiparar els sous dels professors de formació professional i poder reduir en dues hores lectives l'horari dels docents majors de cinquanta anys.

