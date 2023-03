​El representant del projecte Hard Rock figura als «Paradise Papers»

El representant del projecte d’oci, figura alssegons La Directa. Tal com revela una investigació feta pel setmanari, una de les cares visibles dels promotors del centre recreatiu és tambéque s’inclou en aquests documents.D’altra banda, el mitjà afirma que la societat a la qual es va concedir la llicència delés una empresa fantasma sense cap mena d’activitat des del 2011. Laha carregat aquest dimarts contra la Generalitat per haver estat “negociant” amb defraudadors fiscals i ha criticat que s’hagi concedit un permís que “contravé” del clàusules del concurs públic.En aquest sentit, el seu portaveu,, ha explicat que ja han demanat una reunió amb la consellera d’Economia per aclarir els fets, ja que el promotor formaria part d’un “escàndol internacional d’”. “Si ho sabien en són còmplices, i si no, són uns negligents”, ha reblat. “Com es pot donar una llicència de casino a una empresa sense conèixer qui hi ha darrere ni acreditar el que posa al concurs públic? Per què no es va comprovar?”, s'ha preguntat.La plataforma ha recordat que les persones que figuren els Paradise Papers són aquelles responsables de fer serviri allotjar les seus d’empreses en. Com el cas de James F. Allen, director general d’una empresa ubicada a, i “la persona que ha signat els documents amb la Generalitat i que, suposadament, ha tingut contacte amb els departaments”, ha concretat Redón.D’altra banda -citant la- el portaveu també ha qüestionat que s’hagi concedit la llicència a una empresa sense cap activitat des de fa més de 10 anys i que, precisament, “havia d’acreditar solvència tècnica i econòmica”. “Una, que no complia els requisits i que esdevé un instrument en mans de defraudadors fiscals”, ha afegit. En la mateixa línia s’ha pronunciat, també de la plataforma, que ha titllat el projecte del Hard Rock “d’òpac” i que lamentat que sempre hi hagi hagut una “manca deliberada” d’informació sobre qui n’era el responsable i amb qui s’estava negociant el contracte de compra-venda de terrenys, la concessió de llicència i les característiques del complex.“Assenyalem la hipocresia de diferents partits que venen la terra a mafiosos, però també critiquem un model econòmic caduc i obsolet, afavorint que els beneficis de grans empreses augmentin sense precedents”, ha dit. Finalment ha recordat que ja s’ha demanat una reunió amb la, la directora general jocs i tributs i el conseller de Territori, “perquè donin explicacions sobre la operació”.Recasens ha afegit que també estan “estudiant mecanismes legals” per portar davant d’un tribunal “tots i cadascun delsque han contribuït al malbaratament de diners públics”. Finalment, ha recordat que des del grup parlamentari de las’han registrat una bateria de preguntes referents a diversos aspectes del Hard Rock. Com per exemple, si lava investigar l’empresa abans de concedir-li la llicència, si va analitzar la seva documentació, si tenia constància de que s’estava negociant amb una persona involucrada en els Paradise Papers, o si pensa revocar d’ofici la llicència de casino ja atorgada.

