Cinc menors d'edat implicats en una agressió sexual a dos companys d'institut al Vendrell

estarien implicats en agredir sexualment dos dels seus companys d'institut al Vendrell.està investigant els fets que haurien succeït el passat 3 de març adel municipi delSegons va avançar el Diari de Tarragona, només dos dels menors d'edat poden ser investigats pel jutjat perquè tenen 14 anys.i, per tant, no se'ls podria imputar cap delicte.després d'haver declarat davant del tribunal. Ho van fer una setmana després de cometre l'agressió, al pati mateix de l'escola.La investigació dels Mossos d'Esquadra va començar quan els pares dels dos menors agredits van realitzar la denúncia. Un cop feta, va passar a dependències judicials, que va actuar.Segons explica, des de Fiscalia de Menors i Mossos d'EsquadraEl mateix magistrat que tutela la investigació hauria considerat que hi ha indicis per investigar-ho d'aquesta manera.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor