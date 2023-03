Sis instituts catalans posen a prova el pla pilot de la nova selectivitat

Sis centres educatius catalans han participat aquest dimarts en elcreat per posar a prova laque es farà a partir del 2024. Els alumnes dels instituts han hagut de respondre a exercicis de redacció, comprensió oral i de pensament crític. Tot plegat, orientat per avaluar la respota de l'alumnat respecte elque el govern espanyol pretén implementar en les Proves d'Accés a la Universitat.Les proves s'han fet en centres de tot l'Estat i Catalunya ha estat la Comunitat amb més representants amb. Un dels centres és l'de Barcelona. Segons el director de l'institut, Aleix Clos, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) va informar-los que formarien part de l'estudi fa tres setmanes. "No podem tenir proves que siguin del segle XX", ha valorat el director del centre en relació a l'actualització al model de Selectivitat.[notícia]237486[/notícia]El pla pilot permetrà analitzar ela l'avaluació per competències, el temps establert pels exercicis i la fiabilitat de la correcció. Amb les dades recollides també es compararan diferents models d'exercici, per poder "prendre decisions basades en evidències", segons el Ministeri d'Educació.

