"Als altres concursants crec que no els ha sortit res"

La temporada de tardor de Joc de Cartes es va estrenar, el passat mes d'octubre, amb un programa farcit de polèmica -buscava el millor xef jove del Vallès Occidental- i va tenir a la diana de les crítiques, del restaurant Can Sidro. Esi el jove ara ha avisat:Cobaleda fa un espai gastronòmic dins Tiempos eran tiempos a 25tv, amb el nomComplementa la preparació del plat amb l'entrevista a un personatge tot asseguts a taula. Així ho ha explicat ai ha indicat que l'oferta li va arribar del presentador del programa, Toni Guerrero, "va llegir la crítica de Ferran Monegal a El Periódico dei li va interessar", ha assenyalat.S'enregistra al seu establiment, a, i ho fa ambpreparant un àpat, "no soc el que es posa als fogons, però". Posteriorment, xerra amb el convidat a taula. Tot plegat, en un format d'uns 40 minuts i, per ara, ja hi han passat la cantanti l'escriptor, ha confessat entre el pas pel programa de TV3 que presenta Marc Ribas i l'emissió actual. ", m'apassiona aquest món", ha admès Cobaleda.Precisament, Ribas, en el veredicte final, el vaper la seva participació com a. "No tinc mal record", ha reconegut Cobaleda i ha continuat, "si no fos així, no faria tot el que estic fent. Alscrec que. Al final,". I és que, malgrat surt poc, "de casa a la feina i de feina a casa. Una nit a Manresa em van reconèixer i em van demanar fer-me fotos".Cobaleda, però, ha confessat que tambécom "no et feia vergonya presentar-te a un programa de cuiners sense ser-ho?" i els contestava que "vergonya no s'ha de tenir, perquè sinó, mai faràs res". Segueix sense haver contactat amb els companys que va competir a Joc de Cartes, "segur que no em volen ni veure", ha finalitzat.

