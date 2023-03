Elisenda Alamany acompanyarà Maragall com a número 2 a Barcelona

La incògnita més gran que faltava per resoldre en la confecció de les llistes per enfocar la batalla aja s'ha resolt.serà la número 2 d'en els comicis del mes de maig. Només faltava la decisió d'per completar les parelles electorals, després que Xavier Trias anunciés que confiava en Neus Munté Jaume Collboni comuniqués l'aposta per Maria Eugènia Gay -ara delegada del govern espanyol a Catalunya- i Ada Colau optés per reforçar el tinent d'alcaldia Jordi Martí ERC ha apostat perque li va permetre assolir el triomf en les, un resultat que no va ser suficient per assolir l'alcaldia. La candidatura republicana apostarà per laen les cares visibles després de setmanes de dubtes per la incertesa que dibuixen les enquestes, període en el qual el partit ha explorat totes les possibilitats, també l'alternativa d'unfinalment descartat.Alamany ha completat quatre anys com adel grup municipal d'ERC i tenia la intenció de repetir en un lloc preponderant de la candidatura de Maragall. Amb la complicitat de dirigents integrats a la federació de Barcelona del partit, l'exportaveu parlamentària delsha esperat la decisió final d'ERC, conscient que en la pugna per acompanyar Maragall també hi era present l'exconsellera, ara delegada de la Generalitat a Madrid. Capella serà present a la candidatura en un lloc destacat -com a número 3-, però Alamany li pertocarà la visibilitat de compartir lideratge amb el cap de cartell.La regidora republicana ha presentataquest mes de març -La política que vindrà (Enciclopèdia)-, amb un discurs que entronca amb l'estratègia republicana, però que inclou matisos rellevants en l'anàlisi deli de com ha de ser el discurs de la. Alamany ha conservat el perfil d'independent tot i haver-se integrat en l'estructura municipal d'ERC.La precampanya delsno ha començat tan bé com hauria desitjat la formació presidida per. La dificultat per aparèixer com a opció victoriosa en lesi la patinada amb laa Maragall - es van anunciar l'adhesió de personalitats que després se'n van desmarcar - ha fet el neguit, fins al punt que la direcció nacional d'ERC s'ha bolcat en les últimes setmanes a auditar al detall l'estratègia a Barcelona. Maragall ha tinguten la composició de la llista i ha marcat els tempos del relat mentre el partit ha falcat els recursos de cara als comicis. Fonts republicanes mantenen que lesdel candidat es mantenen intactes.Tanmateix, l'en la pugna electoral i lade la precampanya, alimentada pel candidat dei desitjada per Colau, ha situat Maragall en una posicióen la contesa de Barcelona. ERC pretén que el recorregut fins a les eleccions del 28 de maig li serveixi per posicionar el projecte entre la crítica a l'alcaldessa i l'esmena a la totalitat que planteja Trias.

