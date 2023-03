Gairebé 40 dotacions dels Bombers treballen per extingir l'incendi de la Selva del Camp

Fins a 39 dotacions dels Bombers treballen per intentar extingir les flames que cremen des d'aquest dimarts a la matinada, molt a prop de la zona del Garramell. Els Bombers han rebut l'avís aquesta matinada, a les 2:38h, i des primera hora del matí s'han incorporat mitjans aeris per aturar les flames.El flanc esquerre del foc es troba a contravent i els Bombers treballen intensament per tancar el flanc dret. Es tracta d'una zona de difícil accés. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat.en els dos sentits de la marxa, entre els punt quilomètric 5,5 i el 15, per facilitar la circulació dels vehicles d'emergència.

