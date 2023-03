El mapa definitiu per entendre les vegueries de Catalunya: en quina vius?

Preguntes freqüents sobre les vegueries

Què són les vegueries?

Quin és l'origen de les vegueries?

L'dedictamina que l'organització territorial bàsica del país s'estructura en. La divisió política i administrativa en aquesta segona figura es remunta en institucions històriques de Catalunya i va ser vigent al país fins alsAmb l'actual estructura de comarques i demarcacions, el model de vegueries ha quedat relegat i, per solucionar-ho, presentem elper entendre aquesta divisió.Cal conèixer la particularitat de la Vall d’Aran. La normativa catalana considera que l’Aran té un règim especial garantit per l’article 94 de l’Estatut de Catalunya. Elexerceix les funcions que aquesta llei atribueix als consells de vegueria i l'Aran quedarà fora de l'organització veguerial.La Llei de vegueries va ser denegada pel, ja que la va supeditar al sistema provincial controlat per l’Estat, i en la pràctica va fer inviable la seva aplicació. Encara que el Parlament, el febrer del 2017, hi va incorporar una modificació, la llei es troba en un estat de moratòria.El que proposa la llei és un govern i administració autònoma de la vegueria corresponent al Consell de Vegueria, format pel president o la presidenta i pels consellers de vegueria. Aquesta proposta. A més, té com a objectiu fer de les estructures administratives pertinents més eficients.Si ens basem en l'enciclopèdia catalana, les vegueries són "cadascuna de lesen què ha estat distribuït el territori de Catalunya a partir dels anys trenta del segle XX". Aquest mot pren el nom del càrrec i la jurisdicció medievals del veguer: "autoritat delegada de la corona o d’una baronia en una demarcació, amb jurisdicció governativa, judicial i administrativa."Less'originen al segle XII, quan els comtes de Barcelona envien els veguers a diferents territoris de Catalunya per tenir més control sobre la població. Les funcions del veguer eren tasques judicials i de representació reial. Amb el(1716), les vegueries, les quals ja havien experimentat diversos canvis en la seva repartició geogràfica, van ser substituïdes, primer per corregiments i, al cap d'un segle, per lesDurant la(1936) es restableix una divisió territorial de Catalunya en nou agrupacions, encara que es van anomenar regions. Una delimitació que es reprèn amb l'Estatut del 2006, el qual va tornar a plantejar formalment les vegueries com a àmbit específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local i amb personalitat jurídica pròpia i com a organització territorial de gestió dels serveis adoptada per la Generalitat.

