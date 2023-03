Batussa a l'«upper Diagonal»: per què Delgado i Lacalle volen presidir l'Ecuestre

"Liberal" en un club conservador



L'objectiu de Lacalle

A poc més de sis mesos per a les pròximes eleccions per renovar la junta directiva del Círculo Ecuestre , les espases continuen en alt. Com va avançar Nació , l'entitat, una de les que simbolitza més l'-en la seva versió més conservadora- viu un intens clima preelectoral per la disputa entre l'actual president,, i un dels homes forts de la directiva, el seu vicepresident primer,. La situació desembocarà en unaaixí que es convoquin les urnes, a la tardor, si no fructifiquen els intents desplegats per evitar la batussa.La situació és del tot inèdita i ha generat moments sorprenents en una casa on les batalles obertes pel poder han estat escasses i sempre discretes. En les darreres dècades només hi ha hagut dues ocasions en què hi hagi hagut disputa electoral. Molts socis viuen de manera traumàtica la possibilitat d'un procés electoral ambi des del mes de gener s'han fet contactes a diverses bandes per mirar de trobar un desllorigador que impedeixi unade l'actual junta. De moment, els assistents als actes del club estan acostumats a contemplar unaparticular que es veu fins i tot en la presentació de les activitats més destacades. Delgado obre l'acte i tot seguit Lacalle fa la presentació del convidat. Així va ser amb motiu de la conferència de recent conferència de la presidenta madrilenya,. A l'Ecuestre ningú vol perdre pistonada.Els dos principals protagonistes de la batalla no gaire sorda que viu l'Ecuestre representen perfils diferents.és advocat i professor de Dret Mercantil a Esade, on dirigeix també l'equip jurídic. Els seus partidaris el qualifiquen deen un club majoritàriament conservador. Ell subratlla sempre que pot la seva voluntat d'obrir l'entitat i atreure especialment, per deixar enrere un Círculo vist encara com una casa d'antigor.Fonts de l'Ecuestre asseguren que Delgado no ha donat senyals d'abaixar els braços, que va ser elegit pels socis el 2019 i que es vol acollir al dret de presentar-se a la reelecció. Si ho fa, podrà mostrar un balanç de(més de 130 l'any passat), moltes d'elles amb l'afany de mostrar un Ecuestre més sensible a la realitat social. D'aquí que la casa celebri el 8-M els darrers anys amb l'organització de dinars i taules rodones amb directives destacades.Des de l'entorn de Delgado exhibeixen muscle. Sembla que el president actual disposa de. Un d'ells és el de, membre de la junta i expresident. Amb pes específic a la casa, el president del grup financer Rivas y García és ben vist per tothom i té sòlides credencials conservadores. També estarien amb Delgado, empresari vinculat al sector tecnològic i exponent dels nous sectors emergents, i bona part del, que no és cap servei d'informació, sinó el, un grup de poder intern format pels socis de menys de 40 anys. Bona part del nucli dirigent del CNI, liderat pels advocats, estan alineats amb Delgado.Com en tot aquest tipus de batalles, elshi juguen un paper important. Però segons expliquen fonts del club, hi ha en la voluntat de Lacalle d'aspirar a la presidència una ambició que va més enllà d'acaronar el càrrec. Als seus, el president d', advocat de formació, manté una presència intensa en l'agenda pública de Barcelona i és membre del. Lacalle va ser regidor del PP, conserva els seus vincles polítics i vol ser president del Círculo si com ell espera,arriba a la Moncloa. Això podria fer de Lacalle elentre el PP i lesde Barcelona. Un PP que en aquests moments troba moltes dificultats per fer arrels en els sectors burgesos catalans.Fa mesos que Lacalle fa campanya pels dinars i els salons de l'Ecuestre. Disposa del suport d'alguns dels noms inevitables de la casa, com, el fundador de la companyia caçatalents Seeliger &Conde i amb qui també coincideix en el consell assessor del Grup Godó. Sembla que també el vicepresident segon del Círculo, l'empresari del sector immobiliari(Grupo Rigel), fill d'un altre exdirigent del PP, està alineat amb Lacalle. Persones alineades a Delgado expliquen aquests dies que Lacalle hauria promès a Gámiz ser el seu vicepresident i successor.Amb tot, figures destacades del Círculo i de la seva junta s'estan movent per assolir una entesa entre tots dos protagonistes. Hi ha personalitats amb pes a la casa que confien en un acord i assenyalen com a data clau el, quan es reuneixi la junta directiva. Pot ser un moment decisiu per veure si el Círculo tanca la crisi o s'encamina ja cap a una lluita electoral.

