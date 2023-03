Firma decisiva per al relleu de Nissan: promesa de 1.000 llocs de treball el 2024

Pas rellevant per al llarg procés de reindustrialització de la planta que ocupava Nissan a la Zona Franca . Tres anys després del tancament de la seu de la, aquest dilluns s'ha firmat el conveni que permet el lloguer dels antics terrenys que ocupava la firma automobilística, on ara s'hi fabricaran. La gestació del projecte, encara amb alguns dubtes, promet la creació deel 2024.Elde Barcelona,, el Hub d'electromobilitat -liderat per- i Nissan han firmat un conveni que ha de permetre encarrilar el procés de reindustrialització dels terrenys de l'automobilística. En l'acte hi han sigut present el delegat especial de l'Estat a la Zona Franca, Pere Navarro; el country manager de Goodman a Espanya, Ignacio García; el conseller delegat de QEV Technologies, Joan Orús; el conseller delegat de BTech, Rafael Ruiz, i el responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres. Els han acompanyat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme,; el conseller d'Empresa i Treball del Govern,; i la consellera d'Economia i Hisenda,, entre d'altres dirigents polítics.En els seus parlaments, Maroto i Torrent han qualificat l'acord d'"". Maroto ha subratllat que durant el procés s'han analitzat 17 projectes dei ha assenyalat que Silence i el centre tècnic de Nissan ja són presents a la parcel·la. "És un exemple que si col·laborem tots junts és possible assolir solucions satisfactòries", ha apuntat la ministra. Al seu torn, el conseller d'Empresa ha raonat que totes les parts implicades en el procés continuaran disposades a treballar i col·laborar per impulsar el nou projecte. Torrent ha afegit que l'acord reforça l'aposta per mantenir la indústria de l'automoció catalana "".El conveni signat aquest dilluns ratifica el contracte de licitació per gestionar la parcel·la de 518.000 metres quadrats que ocupava Nissan a la Zona Franca. El Hub d'electromobilitat gestionarà més de 260.000 metres quadrats -als quals s'hi han de sumar 70.000 metres quadrats més a Montcada i Reixac-, mentre que Goodman comptarà amb 108.000 metres quadrats; Silence en tindrà 61.000; i el centre tècnic de Nissan, 38.400. El Hub té prevista una inversió dedurant els tres primers anys d'activitat i iniciar la construcció de vehicles a principis del 2024 per assolir lesabans del 2026.

