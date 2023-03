Junts veu «oportunista» la proposta del PSC per limitar la pensió als expresidents del Parlament

Querella per l'Operació Catalunya

El portaveu de, ha assenyalata aquest dilluns que la proposta delper limitar la pensió vitalícia dels expresidents del Parlament -avançada per La Vanguardia- és "oportunista" i pensada per "desviar l'atenció" un cop-segons Rius- s'ha convertit en la "crossa" del president Pere Aragonès amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. La reforma impulsadsa pels socialistes afectaria 5 expresidents vius:. En el cas de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, just el 12 de març s'han complert dos anys de la seva presidència però està suspesa des del juliol passat . Així doncs, amb l'actual llei podria estar en qüestió si té dret a la pensió vitalícia ja que requereix un mínim de dos anys al càrrec."Qualsevol reforma s'ha de fer des deli per prestigiar les institucions, defugint l'opoortunisme. Si no és ad hoc [per a Borràs], en podem parlar. No sembla que vulguin millorar les insrtitucons, no sé si va per racionalitzar. Cal un debat seriós i rigorós", ha remarcat Rius. A Junts també indiquen que Borràs ha impulsat mesures per racionalitzar el Parlament després del rebombori sobre les llicències per edat, destapat fa un any pel diari Ara.La llei actual del 1988, modificada el 2003, preveu que quan un president del Parlament abandona el càrrec cobri eldurant la meitat del temps que l'ha exercit o un mínim de 4 anys. Els socialistes proposen que sigui del 20% i durant 6 mesos. En el cas de la jubilació, a partir dels 65 anys ara cobren una pensió vitalícia delsi han exercit un. El PSC vol que sigui un 10% durant sis mesos. L'actual norma també preveu que si es moren els presidents o expresidentes del Parlament, el cònjuge vidu cobri una pensió vitalícia equivalent al 50%. I, en el cas de mort del cònjuge vidu, la llei diu que la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia elsfins que arribin a la majoria d'edat. Elsvolen reduir aquesta retribució de pensió de viduïtat al 5% del sou durant 6 mesos.Rius ha anunciat que el partit actuarà judicialment en la causa oberta contra l'per esclarir com ha es va gestar la "guerra bruta" contra l'independentisme. "Estem buscant totes les vies legals perquè no quedi en no-res", ha ressaltat el portaveu de Junts, que ha recordat que amb aquesta operació es va intentar denigrar, a banda de pretendre "alterar" resultats electorals. "Tot això va molt més enllà d'un comissari corrupte [] o un ministre irresponsable [], ha apuntat. "L'Operació Catalunya és el, i volem saber qui n'era el senyor X. Sabem que Fernández Díaz no actuava per lliure", ha remarcat Rius. Els serveis jurídics estan treballant per trobar la fórmula per presentar una querella, que se sumarà a les que hi ha presentades a Madrid peri també per l'exconseller d'Economia,"Aquesta operació ha estat una constant contra l'independentisme. La sentència contra l'Estatut ja va formar part d'això, com eli les trucades d'empreses per marxar de Catalunya. És el moment de començar a desmuntar les clavegueres de l'Estat i exigim una investigació a fons i global", ha ressaltat el portaveu de Junts. Informacions publicades en les últimes setmanes -a La Vanguardia i a Crónica Libre- situen Fernández Díaz en l'origen de les maniobres per afectar l'independentisme just després de l'arrencada del procés. La primera reunió per pensar una estratègia es va celebrar just després de ladel 2012, que va omplir el Passeig de Gràcia i ho va començar a condicionar tot.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor