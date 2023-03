Cinc barques per retirar fins a 60 tones de peixos a Sau

A Sau podria haver-hi unes, la pràctica totalitat d'espècie invasores. Amb l'embassament a menys del, una mortaldat massiva posaria en risc lad'una aigua que serveix per al consum domèstic de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, fins atreballaran com a mínim les properes sis setmanes per retirar el màxim nombre de peixos.L'ha posat en marxa aquest dilluns l', tal com havia passat el 2005 i el 2008. Aquesta vegada la situació és pitjor i es pretén retirar. Si no es fa res, amb el buidatge de l'embassament, l'baixarà i els peixos moriran igualment. Si això passés, es descompondria la matèria orgànica i es posaria en risc lade l'aigua.Aquesta mateixa setmana començarà la. Ho faran dues barques de laque pescaran amb xarxa. També una embarcació tipusper una retirada més superficial, especialment d'animals morts. A aquestes barques se n'hi afegiran dues més, una segona pelicà i una per feren els espais menys accessibles. A Sau hi ha deu espècies de peixos -com el rutil, l'albornell, lucioperca o sandra i el silur, entre altres-, totes invasores. La llei obliga a sacrificar aquests animals i no es permet alliberar-les en altres zones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor