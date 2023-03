Ucraïna en l'ignot camí d'una guerra i una pau justes

Tensions que venen de lluny a Crimea

sobre Ucraïna va quedant enrere i, en conseqüència, ha perdut presència als mitjans. Però la guerra continua, i amb ella el drama d'un conflicte multinivell de complexa resolució així com tots elsa aquest. Estructuralment, som davant d'una guerra d'agressió en el marc d'und'arrels profundes. És possible la pau? En quin context es pot produir? On som i d'on venim? Quins matisos hi ha en les imatges que ens arriben? Vegem-ho.que ha pres diferents formes al llarg de la història en el pla institucional i organitzatiu, des de la desaparició del Rus de Kíiv amb la invasió mongola del segle XIII, com ara el principat de Galítsia-Volínia, el sitx cosac de Zaporojia, o els successius Hetmanat cosacs fins a la seva abolició el 1764 per part de la tsarina Caterina la Gran. Ja durant el segle XX, en el marc de la guerra civil russa, van tenir una breu existència tant la República Popular d'Ucraïna com la República Popular de la Ucraïna Occidental, efímeres cristal·litzacions polítiques d'unfill d'una renaixença lingüística i cultural durant el segle XIX.Històricament situada enentre potències regionals, especialment entre russos i polonesos, però durant segles també de lituans, suecs, austrohongaresos, tàrtars o otomans, les terres ucraïneses sovint han estat vistes i definides. No hi ha espai aquí per entrar en profunditat en consideracions històriques, però el cert és que,, amb el Tractat de Pereiaslav, part de territori i població de l'actual Ucraïna quedà lligat al destí del que des de principis del segle XVIIIL'autonomia amb què comptava el Hetmanat cosac va anar diluint-se a conseqüència de les polítiques de centralització imperial, ien benefici del rus, arribant a ser prohibida en textos escrits, a l'ensenyament i en expressions artístiques el 1876. Tot i la colonització imperial russa del sud i l'est del territori de l'actual Ucraïna a finals del segle XVIII, en arrabassar-los al Khanat de Crimea i als otomans, els mapes ètnico-lingüístics realitzats a finals del segle XIX mostren com ja llavors la majoria de la població d’aquestes regions es considerava a si mateixa, la denominació imperial per referir-se als ucraïnesos. Als anys vint del segle XX, ja en període soviètic, es normalitzà unaque implicà una superació definitiva de la categoria imperial de "petits russos".L'1 de desembre de 1991, en un context històric deper implosió interna, Ucraïna va votar en referèndum esdevenir un. Una decisió que va precipitar la signatura del Acords de Belavezha entre els màxims dirigents soviètics de les repúbliques russa (), ucraïnesa () i Bielorússia (), a on es va posar fi a la Unió Soviètica des del punt de vista del dret internacional. Ho van fer en tant que hereves de les tres repúbliques fundacionals que, si més no nominalment, van crear l'URSS el 1922, juntament amb l’extinta federació Transcaucàsica.És cert queal referèndum pel Tractat de la Unió, un projecte de reforma territorial a la desesperada de caràcter confederal impulsat perper salvar-la, però el cop d’Estat fallit contra aquest projecte i contra ell mateix de l'agost de 1991 va precipitar els esdeveniments i la fi del gegant soviètic. Tot i que alguns sectors del nacionalisme rus no veien amb bons ulls quequedessin com a parts integrants de la Ucraïna independent, les fronteres ucraïneses van ser ràpidament reconegudes per Ieltsin i per la nova Federació Russa, i el 1994 amb la signatura del, Moscou es va comprometre a respectar la independència i sobirania en les seves fronteres de 1991, i l'abstenció d'utilitzar la força contra aquestes. Un respecte que també va quedar fixat alsignat entre Rússia i Ucraïna de 1997.Al referèndum d'independència de 1991, a Crimea es va imposar el sí amb un 54%, i una participació del 67%, a Lugansk amb un 83% i un 80% de participació, i en el cas de Donetsk amb un 83% (76% de participació). Si bé durantde forma unilateral, la qüestió es va acabar resolent amb un encaix mitjançant el reconeixement de Crimea com a república autònoma, amb un estatus similar al que havia gaudit des dels anys cinquanta a la Ucraïna soviètica.La qüestió no havia tornat a plantejar-se, i abans deels dos únics partits que a Crimea advocaven obertament per una major integració amb Rússia (Unitat Russa i Unió) amb prou feines arribaven al 10% al parlament autònom. Això no nega que fos i continuï sent l'únic territori dels que es troba en disputa amb una(58,5%, per un 24,4% d'ucraïnesos ètnics, i un 12,11% de tàtars de Crimea), i on, a diferència de la resta de territoris, és probable que la majoria de la població veiés amb bons ulls l'annexió.Per, els esdeveniments de finals de 2013 i principis de 2014 van significarde la qual a ulls de Moscou gaudia Ucraïna, amb el triomf del Maidan i la caiguda del president, en un procés que va combinar elements de revolució i de cop de força amb reivindicacions de tipus, i amb un paper rellevant de sectors d'extrema dreta i amb un suport de països europeus i dels Estats Units. Des de Moscou va ser llegit i projectat únicament com un cop d’estat de l'ultranacionalisme antirús impulsat per Occident. Per Putin, es va creuar una línia vermella, ique havien primat fins al moment van saltar pels aires.L'abril de 2014, després del Maidan i de la mateixa annexió de Crimea per part de Rússia, un estudi de l'Institut Internacional de Sociologia de Kíiv revelava com només, per un 52,2% que hi estava en contra. En el cas de Lugansk, el percentatge era de 30,3% favorables, i un 51,9% en contra. En una línia similar, només un 19,3% a Donetsk defensaven una intervenció de tropes russes, per un 66,4% que estaven en contra. Unes xifres similars a les de Lugansk (19,3% a favor, 63,4% en contra).Per això, si bé és cert quei a l'est del país, aquest fet no va provocar que la població d'aquestes províncies volgués deixar de formar part d'Ucraïna per aquest motiu, tal com suggerien el discursos de Putin d'aquelles setmanes i posteriors, qui va treure del calaix de la història, denominació imperial russa per referir-s’hi. A cap de les altres vuit províncies del sud o est més d'un 10% de la població expressava desig d'unir-se a Rússia, segons els mateixos estudis publicats llavors. Els intents deno van funcionar, i inclús al Donbàs, si no hagués estat per la participació militar directa de les forces russes, la insurrecció militar iniciada per l’exoficial del FSB rusno hauria prosperat.Des del, es va jugar, i se segueix jugant, amb ha una confusió interessada que barreja russoparlants, russos ètnics i prorussos. Un discurs que, sovint per desconeixement, s'ha comprat entre diferents sectors als països occidentals.no fa que un se senti rus (entès com a rus ètnic), i ni molt menys que vulgui que el seu municipi o província passi a formar part de Rússia. Menys encara des que va començar l’ofensiva militar russa contra Ucraïna el febrer de 2022.És innegable que la conjuntura històrica europeaés un factor explicatiu important, que contribueix a construir el context que condueix a la guerra, i que les noves línies divisòries que s'han anat construint no han facilitat la pau, l'estabilitat i la cooperació al continent. La Carta de París de 1990 per a una nova Europa, precursora de l'Organització de Seguretat i Cooperació d'Europa (OSCE), establiaen l'àmbit de la seguretat. També la indivisibilitat d'aquesta, i el fet que la seguretat de cada estat està inseparablement vinculada a la de tots els altres.La construcció d'una seguretat europea a partir d'una, un artefacte de la mateixa Guerra Freda, en lloc de fer-ho a partir de la mateixa OSCE, anava en contra d’aquest principi d'indivisibilitat. Durant els noranta i principis dels 2000, els vectors devan venir donats, d'una banda, per interès dels EUA, i, de l’altra, per la necessitat dels països d'Europa central i oriental de posar-se sota el paraigua de defensa nord-americà, moguts sobretot per la sevaenvers el veí rus. Decisions dels nord-americans com ara retirar-se unilateralment del Tractat sobre Míssils Antibalístics l'any 2002 per construir un sistema antimíssils de l'OTAN amb bases en quatre països europeus tampoc van contribuir a una seguretat no divisiva, ans al contrari.És també evident que, en tant que els està permetent debilitar Rússia, el seu segon principal rival geopolític després de la Xina, valent-se al màxim dels errors estratègics de Putin. Sense anar més lluny, el secretari de Defensa del govern dels EUA, Lloyd J. Austin III, va afirmar a finals d'abril de l’any passat que desitjavenfins al punt que no fossin capaces de fer accions com les que havien portat a terme a Ucraïna. Els països de l'OTAN són part indirecta del conflicte, un fet verbalitzat per alguns mandataris europeus com la ministra d’Exteriors alemanya,Però si Rússia i Ucraïna no tinguessin la història que tenen, i si Rússia no percebés Ucraïna com a part de si mateixa i de la civilització russa, de la qual, probablement avui no hi hauria guerra. Sense anar més lluny,i passarà a ser membre de l'OTAN un cop tots els membres ho ratifiquin. És un país amb qui Rússia comparteix 1.350 quilòmetres de frontera, part del seu territori es troba a només 150 quilòmetres de Sant Petersburg, i la seva costa sud flanqueja l'accés de Rússia al Bàltic (amb Estònia a l'altra banda, també membre de l'OTAN). Moscou, si bé és cert que, no ha fet tants escarafalls en relació amb Finlàndia i, en tant que en aquest cas és absent l’element simbòlic i ideològic., ni Rússia considera que s'hi jugui la posició i autopercepció com a neoimperi.Tot i que las'havia incrementat substancialment des de 2014, Ucraïna no era candidata a entrar a l'Aliança, i països com França o Alemanya vetllaven perquè, com ja va succeir a la cimera de l'OTAN de Bucarest de 2008. Ni estava previst instal·lar sistemes de míssils nord-americans en territori ucraïnès, ni Ucraïna tenia, tal com han afirmat alguns mandataris russos durant el darrer any. Però el cert és que l'aproximació d’Ucraïna cap a la UE i els EUA, especialment a partir de 2014, provocava que es reduís la capacitat de Rússia d'exercir poder i influència sobre ella,. Quelcom inacceptable, i que calia revertir.En una decisió impulsada també perdels acords de Minsk II per part del govern ucraïnès per a la resolució del conflicte al Donbàs, i amb l'objectiu d'aturar el rellotge de la història,(preveien un cop de mà i tombar el govern ucraïnès en qüestió de pocs dies, per col·locar-hi unes autoritats afins i retornar el país sota òrbita russa) que ha resultat en una autèntica catàstrofe estratègica, en mostrar-se comEl balanç provisional és una pèrdua d’una part important del seu arsenal i, un nou impuls i nova ampliació de l'OTAN,, i una pèrdua d’influència i de capacitat de projecció de poder a zones de l'espai exsoviètic com l'Àsia Central o el Caucas Sud, en benefici d’actors com laDe retruc, les accions de Moscou són el principal vector que de fet està impulsanti els canvis interns que està vivint Ucraïna, allunyant-la encara més i de forma irreversible en l'àmbit emocional i d'identitat de la mateixa Rússia, i provocant un. Un fet que durant els darrers dotze mesos s'ha fet més evident, especialment entre els ciutadans del sud i l'est del país, també pel que fa a unDefensar que "no hi ha guerres legítimes" a partir d'unque projecta l'ombra dels dubte entorn del dret dels ucraïnesos a defensar-se és fer volar pels aires alguns dels consensos pel que fa alo jus ad bellum, des de Sant Agustí fins a John Rawls, segons els quals fer la guerra sempre és unai/o en defensa del territori, i com a tal està recollit al dret internacional. Precisament per això, la guerra en defensa pròpia que lliura Ucraïna és legítima, feta percom a nació sobirana. La guerra d’agressió que ha llençat Rússia no ho és pas. Situari afavoreix els interessos de l'agressor.Aquest conflicte bèl·lic acabarà amb una, en què el que s'acordi i decideixi vindrà determinat per la posició de força, pels recursos i capacitats disponibles i potencials, i pel territori que cadascú controli en el moment de seure a negociar. Després d'un any de guerra,, igual que la guerra llençada per Rússia és i ha estat una continuació de la seva política per altres mitjans, en línia amb el que deixà escrit el prussià Carl von Clausewitz.Una, sinó com un mitjà per aconseguir uns objectius polítics, a partir d'una posició de força relativa amb relació a l'adversari. Una posició a la qual en el cas d'Ucraïna hi podrà eventualment arribar gràcies al fet deamb un estat sobirà, gràcies a l'autodefensa i la capacitat de resistència efectiva mostrada davant de l'agressió russa, per a la qual elrebut per part dels països occidentals ha estat fonamental.L'armament rebut és clau perquè Ucraïna pugui arribar a unesde força possibles, també pel que fa als incentius russos, especialment de cara a una possible contraofensiva que es pugui produir al sud del país els pròxims mesos. Reduir o interrompreper a la defensa d’Ucraïna no contribuirà a un acord de pau i sí a un triomf militar de Rússia, i en conseqüència la fi de la independència política d’Ucraïna. I és que, si premia l'agressor i suposa un càstig per a l'agredit., ja que més que pau es tracta d'una derrota per la incapacitat per continuar lluitant del bàndol agredit. Segons el filòsofla pau només pot ser justa si serveix per aplicar, i no de l'agressor. Per la seva banda, autors com, la descriuen com a pau amb justícia, en tant que pau que contribueix a un ordre internacional prou just.En aquest sentit,i la incomprensió profunda sobre les dimensions que pot arribar a prendre la política en situacions de conflicte nacional. A moltes de les apel·lacions buides a la pau s'hi poden identificar elsaplicat al nostre cas, com un objectiu i un bé en si mateix. Sovint es fan per mitjà d'una, amb proclames en nom de l'interès del "poble d’Ucraïna", a través d’una, afirmant que el que es vol és protegir els ucraïnesos de les conseqüències humanitàries d'una prolongació del conflicte. S'obvia o es desconeix que la gran majoria d'ells volen seguir lluitant —cadascú a la seva manera— per defensar el seu país. Segons enquestes de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna,el temps que faci falta, i un 95% confia en la victòria militar.En altres paraules,, de la part d'ells que no entenem i que ens incomoda pel mirall que ens planta davant dels nassos, i que no és altre que la seva voluntat de, ni més ni menys que la seva existència i la seva llibertat com a poble sobirà.És evident que la qüestió ucraïnesa. Des de 2015 s'han, hi ha algunes unitats de combatents amb, i durant els darrers anys s'han rehabilitat com a herois nacionals els líders d'organitzacions com l'OUN-B o l'UPA que van(tot i que també combatre'l en altres moments) i portar a termedurant la Segona Guerra Mundial. Tampoc ajuden lesimpulsades pel govern ucraïnès dedurant els darrers mesos, o episodis traumàtics com els fets d’Odessa de maig del 2014.Al mateix temps, però, s'obvien fets com ara que durant els darrers sis anys la proporció d'ucraïnesos que donen suport a las'ha duplicat, passant del 33,4% al 63,7% (fa pocs dies es va introduir una llei per a tramitació parlamentària per a la legalització de les parelles de fet homosexuals). O que la gran majoria d'ucraïnesos continuïn i commemorant la victòria contra el nazisme a la Segona Guerra Mundial, i l'enorme sacrifici que va fer el seu poble. O que Ucraïnasiguin ni molt menys majoritàries, tal com mostren els índexs de xenofòbia, que la situen a la mitjana europea.També, sembla com si el fet d'estar, menys legítima i defensable. El mateix passa amb el fet que qui els estigui atacant sigui Rússia, i no els mateixos Estats Units i els seus aliats. Sovint es cau en el reduccionisme absurd segons el qual Ucraïna és un país de nazis titella de l’OTAN, una projecció amb uni deshumanitzador, en tant que cataloga un poble sencer com un conjunt de nazis que ho són pel fet de ser ucraïnesos (ucronazis). Ni més ni menys que laper a, implícitament, negar-li el dret a ser, fent-li el joc a la propaganda russa. Una semàntica deshumanitzadora que a casa nostra ens hauria de resultar familiar.Curiosament, a Ucraïna se li exigeix unper existir que no s'aplica en referir-se a Rússia. Més enllà del seu, accelerat amb mesures cada cop més restrictives amb la llibertat de manifestació i d'expressió al país, havent forçat a l’exili a molts dels centenars de milers de ciutadans russos que l'han abandonat durant els darrers mesos, o de les barbaritats comeses a Txetxènia, certs discursos contemporitzadors amb Rússia tendeixen acom Rusich. O el fet quesigui un neonazi declarat, o els discursos genocides presents constantment als mitjans oficials russos, així com elsTambé, al fet que un dels principals ideòlegs del mateix Putin, i a qui més cita als seus discursos, sigui ni més ni menys que, qui preconitzava un feixisme de tall cristià com a fonament ideològic per a la. Els tàtars de Crimea ho tenen clar, i tot i que sigui una possibilitat molt remota, malden per tal que la península torni algun dia sota control ucraïnès, també per fugir de la repressió a la que s’han vist sotmesos des de 2014 per part de les autoritats russes.Caldria plantejar-se, i allò que realment és possible de cara a una fi del conflicte, que es pugui conjugar amb. Alhora que degrada progressivament la capacitat militar i econòmica russa amb el seu suport a Ucraïna a través de provisió d'armament, ajuts i préstecs financers, i sancions econòmiques a Rússia, aquest té uns. Davant d'un món que s'endureix a marxes forçades, la fi de la guerra és una condició necessària per a qualsevol possibilitat que es pugui produir algun tipus d', però el cert és que amb el reforçament del rol de l'OTAN i l'increment de la dependència envers els EUA aquest horitzó és ara més llunyà que en cap moment durant els darrers anys.Pel que fa als EUA, tot i haver-se vist beneficiats des del punt de vista de lesper part dels països europeus, i de l’increment de les exportacions de gas al vell continent (el màxim beneficiat en aquest sentit és, però, Noruega) existeixen riscos estratègics en tant quede cara a portar a terme la dissuasió militar envers la Xina per la qüestió de. Tendències multipolaritzadores accelerades arran de la guerra també van en contra dels seus interessos i es noten en fenòmens com la progressivaTot i l'erosió progressiva pel que fa a la seva, i dels costos que pateix i patirà l’economia russa pel que fa al seu desenvolupament tecnològic, Putin ha fet palesa la seva voluntat deel temps que faci falta, i el país i la seva capacitat productiva s'estan adaptant en aquest sentit. A l'altra banda, més enllà de la voluntat de lluita dels ucraïnesos i de la seva capacitat de mobilització efectiva, caldrà veurei financer a llarg termini, un factor vinculat amb l'evolució de les opinions públiques i dels respectius cicles electorals.L’èxit o fracàs de la possibleal sud del país, que es podria produir a la primavera o a l'estiu, pot ser determinant de cara als incentius que puguin tenir els països occidentals de mantenir o no el suport militar al ritme actual.Joe Biden ha afirmat en diverses ocasions durant els darrers mesos que. Tanmateix, el seu secretari d’Estat, Antony Blinken, va matisar el desembre que el seu objectiu és ajudar els ucraïnesos a, ergo descartant Crimea i una part important del Donbàs. El pols es juga també en el camp de les declaracions públiques de voluntats d’uns i altres. Elhi és, però fins ara la provisió d’armament ha estat progressiva, i mentre es creuaven moltes de les línies vermelles que anava posant Rússia,mai s'han arribat a fer efectives.La fi de la guerra arribarà, però malauradament ara com ara, ni a on serà possible fixar les noves línies legals que estableixin a on comença una i a on acaba l'altra a través d'un acord. Tampoc és descartable una no pau que eternitzi el conflicte durant anys. Com que no sabemimplicats quan es donin unes negociacions reals, i especialment en quina posició quedarà Rússia, també es fa difícil preveureper al continent que siguin part de la superació del conflicte, i si aquestes realment seran tals, o una pilotada endavant fins a un proper conflicte bèl·lic.Una arquitectura de seguretat que idealment hauria de superar les línies divisòries, i alhora ser capaç de donara països com ara els bàltics, Moldàvia, Polònia, i especialment la mateixa Ucraïna, recollint el seu dret a decidir en matèria exterior i de defensa com a factor fonamental que contribueixi a la pau i a l'estabilitat al continent. Lacom a principi bàsic del nou ordre europeu i global hauria de ser un factor fonamental sine qua non, especialment dels estats petits i mitjans.La garantia hi hauria de ser a Europa, però també a Llatinoamèrica, a l'Àfrica i a qualsevol context regional, davant de possibles. I és que no només Ucraïna i Rússia, sinó també Europa i el món es transformen i configuren a través d’aquest conflicte, a velocitat de creuer.

