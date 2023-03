Vilagrà lamenta la «sociovergència» per tombar la renda bàsica, però continuarà amb el pla pilot

El Govern no dona per enterrat el pla pilot per a la. Després que aquest divendres l'aliança PSC-Junts hagi tombat l'assignació prevista en la llei d'acompanyament dels pressuposto s, la consellera de la Presidència,, ha assegurat que l'executiu trobarà la manera per tirar endavant el pla pilot. "Ens sap greu la pinça al Parlament perquè és un greu incompliment de l'acord dels pressupostos", ha etzibat la consellera en referència amb el pacte segellat amb el PSC. Així mateix, ha carregat contra la "" que ha permès congelar aquesta assignació.Malgrat que la prova pilot a la renda bàsica universal s'hagi tombat en aquesta votació, però, l'executiu mirarà de trobar altres maneres per impulsar-lo. "Ho tirarem endavant. Buscarem els aliats per fer-ho", ha sostingut la dirigent republicana en una atenció als mitjans des dels passadissos delun cop s'ha acabat la jornada de votació dels primers pressupostos d'ERC en solitari. Així mateix, ha avançat que faran una reunió delper avaluar quins instruments es poden aprofitar per impulsar la mesura.Vilagrà ha assegurat que defensen aquesta proposta -acordada amb la CUP en l'acord de la legislatura- per intentar donar resposta a la "", que a hores d'ara es resisteix a la reducció. Ha considerat que per impulsar-la, caldria destinar-hi "tots els recursos disponibles" i que això només podria passar sent un estat independent, però, tot i això, ha assegurat que treballaran per presentar una proposta ""."Pel fet de no ser estat, no deixem de fer coses. És imprescindible gaudir de tots els impostos, però no ens posem límits. Junts no hauria de posar limitació", ha afegit Vilagrà. Aquestes paraules contra els exsocis neixen arran de la intervenció que ha fet el diputat de Junts Joan Canadell en el seu torn durant el debat de la renda bàsica, quan ha apuntat que "només en una Catalunya independent" es podria finançar una iniciativa d'aquestes magnituds.

