Hemos alcanzado un acuerdo para proteger las pensiones y reforzar el carácter redistributivo del sistema.



Lo haremos incrementando los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo más las pensiones más bajas. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 10, 2023

El Ministeri de Seguretat Social, encapçalat pel socialista, ha acordat amb lai ambque els pensionistes puguin triar per calcular les pensions entre el període actual de 25 anys o ampliar-lo a 29, excloent els dos de pitjor cotització. Aquesta és la proposta que es plantejarà als agents socials en la reunió d'aquest mateix divendres per tancar ladel sistema. Fonts de lahan confiat a aconseguir el suport de sindicats i patronal així com d'una àmplia majoria parlamentària en aquesta recta final de la negociació.La proposta també planteja que elsque superin l'import de la base màxima dehagin de contribuir amb una "cotització addicional de", que s'aplicaria sobre la diferència entre la base màxima de cotització i el salari real. Aquest extra d'aportació al sistema no serà computable a efectes de prestacions. Un altre element de laimplica que la base màxima de cotització s'incrementi progressivament en els pròxims 30 anys.Un altre element és l'ampliació de l'aplicació del mecanisme d'equitat intergeneracional fins al 2050. Es tracta del mecanisme que substitueix el factor deque havia estat vigent des del 2013, que enguany ja suposa una cotització addicional del 0,6% per garantir la sostenibilitat del sistema davant l'increment de pensionistes de la generació delLa vicepresidenta segona del govern espanyol,, ha destacat en una piulada a Twitter que la reforma "reforça les pensions més baixes, que afecten especialment a les dones". "Per aconseguir-ho, millorem la cobertura de les llacunes de cotització que es deriven de la", afirma. Segons Díaz, l'acord serveix per "protegir les pensions i reforçar el caràcter redistributiu del sistema". "Ho fem incrementant els ingressos que aportaran les empreses pels salaris més alts i protegint més les pensions més baixes".La líder de Podem i ministra de, també ha celebrat l'acord amb el PSOE que plantejaran als agents socials, que ha estat "molt treballat" i "amplia drets als pensionistes garantint la sostenibilitat del sistema gràcies a l'augment d'ingressos". Tantcomhan valorat positivament la proposta i han vist marge per tancar un acord.

