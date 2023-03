La possible redempció de Hollywood: Brendan Fraser i Ke Huy Quan

Els #GoldenGlobes haurien de ser conscients que li han negat l'oportunitat a Brendan Fraser de tornar a la primera línia mediàtica de Hollywood.



El Festival de Venècia el va ovacionar durant 10 minuts. Es mereix el reconeixement de Hollywood i esmenar el seu error. pic.twitter.com/2S4OOqIQo1 — Victor Rodrigo (@VictorrRodrigo) January 11, 2023

Les grans oblidades dels Oscars 2023

Per què són important els Oscars en el món del cinema?

Per bé o per mal. La cerimònia dels premis de l'arriben aquest diumenge de matinada en un esdeveniment que pot redimir la indústria del cinema dels Estats Units després d'anys de polèmiques, especialment lligades als premis de l'estatueta daurada. Torna la figura del presentador (i torna Jimmy Kimmel), a més del simbolisme que poden aportar les possibles victòries de figures com Steven Spielberg, Brendan Fraser o Ke Huy Quan.En una edició en què tot sembla més que lligat, encara hi ha algunes categories on es podria donar un plot twist en el descompte. Un inici aparentment brillant a la cursa dels premis per part de Cate Blanchett (Tár) (The Banshees of Inisherin) semblava haver-los consolidat com a clars favorits a endur-se el premi. Però a Hollywood poques coses exciten més que una història de superació personal a través de la qual purgar-se dels propis pecats hipòcrites.amb els seus nombrosos minuts d’ovació al, s’havia postulat com un ferm candidat pel seu paper aEspecialment per la seva denúncia de fa uns anys, quan va explicar que va patir una agressió sexual per part del president de la(l'organització que vota els Globus d’Or) que l’havia apartat de les pantalles i li havia causat greus problemes de salut mental. Un relat potent, que toca la fibra, i que a les estrelles que han de votar els Oscars segur els va entendrir el cor a l’hora de decidir quin nom emetre.Un cas molt similar al depel seu paper de secundari a. A Quan molts el reconeixeran, i. Però, anys després, també va passar a ser un nom oblidat. Huy Quan, d’origen asiàtic, va deixar d’actuar de ben petit perquè va haver de confrontar una realitat que tot l’elenc de la pel·lícula ha aprofitat per denunciar en aquesta temporada de premis: l’absència de papers rellevants i llaminers per a actors d’origen asiàtic.quan, en l’últim moment, li van donar el paper d’Everything Everywhere. Un rol que, com ha assegurat cada vegada que ha pujat a l’escenari aquests últims mesos, li va canviar i salvar la vida.En la seva categoria,El que haurem de veure és si l’Acadèmia acaba de cobrir-se de tota la seva botiflera glòria i canvia la tradició per fer que Harrison Ford presenti l’Oscar a millor actor secundari només per veure com Indiana Jones i Tapón s’abracen sobre l’escenari i ens arrenquen alguna llagrimeta més.Tot i ser un any força ben equilibrat en què les nominacions semblen reflectir relativament bé el que ha donat de si aquest any cinematogràfic nord-americà, sempre hi ha la pel·lícula, interpretació, direcció que queda oblidada.pel seu paper com a Steven Spielberg a The Fabelmans. En l’últim terç de la pel·lícula té un diàleg amb el seu agressor a l’escola que deu tenir la millor delivery que s'ha vist en els últims anys. Surrealista que, sent tant jove, aconsegueixi donar una dimensió tan gran a una escena tan significativa.Queaparegui a la llista de nominats a millor interpretació masculina és acceptable. És digne d'aplaudir, és remarcable. Ara bé, com se'l nomina per la seva feina a Aftersun, el més lògic i raonable és que també ho estigués Charlotte Wells, directora i guionista, i, l'adolescent que acompanya Mescal. Totes dues estan per sobre, en qualitat i protagonisme (sense desmerèixer en cap cas l'actor irlandès) de Mescal. Però no estan nominades.Un altre dels menysteniments més descarats és el cas de, la tercera pel·lícula de, un aclamat director que havia triomfat en anteriors gales amb Us i Get Out. Veure’s reflectit en una pantalla crítica amb la pròpia indústria fa mal, però Nope posa de manifest la mateixa problemàtica que denuncien Fraser i Huy Quan, i a ells sembla que els rebran amb els braços ben oberts.Té la millor fotografia i, a excepció d’Avatar, els millors efectes visuals que s'han vist aquest any. Que no estigui ni esmentada a les nominacions hauria de fer caure la cara de vergonya dels acadèmics. Que algú ens expliqui com potformar part de la nominació a millor pel·lícula i no aparèixer blockbusters de millor qualitat (tècnica, argumental i interpretativa) com The Batman, de Matt Reeves.Això és el que ens hauríem d’estar preguntant constantment. La teoria ja la sabem: perquè els americans, com amb tot, dominen la indústria i s’ha establert que ell que ells diuen que és bo va a missa. Però els Oscars, com la majoria de premis d’aquest estil, demostren amb cada edició que passa que s’atorguen menys per mèrit i més per interessos, relats que envolten els papers, i forces externes en un intent més que evident de caure bé. Si s’han pervertit de tal manera els premis més importants de la indústria cinematogràfica, per què encara se'ls dona una importància tan gran? Per què estrenar una pel·lícula quan ja s’hi pot posar en el cartell que està nominada a l’Oscar fa que es venguin més entrades? Potser perquè nosaltres mateixos caiem en la nostra trampa i, any rere any, dediquem articles i programes especials a inflar un ego que no necessita més motivació.La porra dels OscarsEns hem sumat a totes les apostes, porres i prediccions que es realitzen aquesta setmana sobre els guanyadors dels Oscars. Per una raó o per una altra, creiem que les triades poden ser les vencedores de la 95a edició. Com veureu, disparitat en certes categories i coincidència en altres. Com cada any.

La porra de Marta Ferrer Pel·lícula: Everything Everywhere All At Once

Direcció: The Daniels

Actor protagonista: Brendan Fraser

Actriu protagonista: Michelle Yeoh

Actor secundari: Ke Huy Quan

Actriu secundària: Angela Basset

Guió original: Everything Everywhere All At One

Guió adaptat: Women Talking

Pel·lícula internacional: All Quiet On The Western Front

Pel·lícula d’animació: Pinocchio



La porra de Victor Rodrigo Pel·lícula: The Fabelmans

Direcció: Steven Spielberg

Actor protagonista: Brendan Fraser

Actriu protagonista: Cate Blanchett

Actor secundari: Ke Huy Quan

Actriu secundària: Jamie Lee Curtis

Guió original: Everything Everywhere All At Once

Guió adaptat: All Quiet On The Western Front

Pel·lícula internacional: All Quiet On The Western Front

Pel·lícula d’animació: Pinocchio



Totes les nominades als Oscars 2023

Nominats a millor pel·lícula

All Quiet on the Western Front

TÁR

Top Gun: Maverick

The Banshees of Inisherin

Avatar: The Way of Water

Women Talking

Everything Everywhere All at Once

Elvis

Triangle of Sadness

The Fabelmans

Nominats a millor direcció

Martin McDonagh per The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg per The Fabelmans

Todd Field per TÁR

Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Nominats a millor actriu principal

Cate Blanchett per TÁR

Ana de Arma per Blonde

Andrea Riseborough per To Leslie

Michelle Williams per The Fabelmans

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Nominats a millor actor principal

Austin Butler per Elvis

Colin Farrell per The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser per The Whale

Paul Mescal per Aftersun

Bill Nighy per Living

Nominats a millor actor de repartiment

Brendan Gleeson per The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry per Causeway

Judd Hirsh per The Fabelmans

Barry Keoghan per The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Nominats a millor actriu de repartiment

Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau per The Whale

Kerry Condon per The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once

Nominats a millor pel·lícula internacional

Close (Bèlgica)

All Quiet on the Western Front (Alemanya)

Argentina, 1985 (Argentina)

EO (Polònia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Nominats a millor pel·lícula d'animació

Guillermo del Toro's Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

The Sea Beast

Red

Puss in Boots: The Last Wish

Nominats a millor documental

All that Breathes

Fire of Love

Navalny

All the Beauty and the Bloodshed

A House Made of Splinters

Nominats a millor guió original

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Everything Everywhere All at Once

TÁR

Triangle of Sadness

Nominats a millor guió adaptat

All Quiet on the Wester Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Nominats a millor muntatge

The Banshees of Inisherin

Elvis

TÁR

Everything Everywhere All at Once

Top Gun: Maverick

Nominats a millor fotografia

All Quiet on the Wester Front

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Empire of Light

Elvis

TÁR

Nominats a millor banda sonora

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Nominats a millor cançó

Diane Warren Applause per Tell It Like a Woman

Lady Gaga, BloodPop Hold My Hand per Top Gun: Maverick

Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson Lift Me Up per Black Panther: Wakanda Forever

M.M. Keeravani Naatu Naatu per RRR

Ryan Lott, David Byrne, Mitski This is a Life per Everything Everywhere All at Once

Nominats a millor disseny de producció

All Quiet on the Wester Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Nominats a millor vestuari

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris goes to Paris

Nominats a millor maquillatge i perruqueria

The Batman

All Quiet on the Wester Front

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Nominats a millor so

All Quiet on the Wester Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Nominats a millors efectes visuals

All Quiet on the Wester Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

El 2022 és una campanya excelsa per a la història del cinema (fins i tot a nivell català i espanyol), amb una fornada de pel·lícules que han aconseguit els aplaudiments de la crítica i del públic a parts igual. I així es reflecteix en la llarga llista de nominacions als, presentada aquest migdia per l'acadèmia del cinema de Hollywood. Encapçala el podi el film, amb 11 nominacions, i un doble empat en la segona posició:i la cinta alemanya sobre la Primera Guerra Mundial,. Grates sorpreses també en l'apartat interpretatiu i en la llista completa de les 10 pel·lícules nominades a Best Picture.[youtube][/youtube]

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor