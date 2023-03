Bartomeu, a judici per la querella de Roures pel cas «Barçagate»

‼️ ÚLTIMA HORA



⚠️ Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer seran jutjats per la querella de Jaume Roures relacionada amb el 'Barçagate'



📍 Seran jutjats per injúries i calúmnies



💸 Fiança de 100.000€ amb l'amenaça d'embargament si no la dipositen en 24h



Info @AdriaSoldevila

serà jutjat per primer cop pel cas. Segons ha avançat Ser Barcelona, l'expresident del Barça i, excap de gabinet de la seva junta, estan acusats de delicte d'per una querella presentada per. Bartomeu i Masferrer tenen 24 hores per dipositar lade 100.000 euros i estan amenaçats d'embargament.El president deva presentar la querella per les crítiques i insults que va rebre de perfils deque es dedicaven a influir en l'opinió blaugrana, impulsat per l'empresai que el club hauria contractat. Aquesta és precisament una de les branques del Barçagate que investiga la justícia i elsEn el cas de la denúncia de Roures, la causa es va arxivar fa aproximadament un any perquè la jutgessa va considerar que elseren "lletjos, inadequats i innecessaris", però que no constituïen cap delicte. Ara bé, la magistrada d'instrucció número 13 dels tribunals de la capital catalana va reobrir la investigació arran d'un recurs presentat per la defensa del president de Mediapro davant l'Les investigacions avancen i cada cop se'n coneixen més detalls. Fa només unes setmanes, també van veure la llum dos dels periodistes presumptament pagats per la junta de Bartomeu perquè emetessin certs posicionaments públics en defensa seva. Segons explicava la mateixa Ser Barcelona, els Mossos inclouen els pagaments aen la trama.

