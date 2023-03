Foment també allunya l'escenari d'una recessió

també s'apunta a les bones perspectives econòmiques. assenyala un creixement sostingut de l'economia. La patronal catalana constata una, malgrat els senyals de desacceleració, especialment en el consum privat i la inversió. Són dades de l'trimestral presentat aquest divendres per, responsables d'economia de Foment. D'aquesta manera, es desmenteixen les previsions més pessimistes que apuntaven a un decreixement. Foment, per tant, com ha fet el Banc d'Espanya i altres entitats, també allunya l'horitzó d'una"No estem davant d'una fase recessiva, sinó d'un", ha afirmat Salvador Guillermo. Foment dona per bones les estimacions dels organismes internacionals que assenyalen un creixement del 3,4% per al 2022 i unaper al 2023. Quant a la inflació, continuarà la seva tendència a reduir-se, apuntant la Comissió Europea a un escenari d'un 4,4% d'inflació per a l'estat espanyol i d'un 2% de cara al 2024.L'anàlisi de la patronal catalana coincideix d'aquesta manera amb la que han fet recentment altres organitzacions econòmiques, que han allunyat l'horitzó d'un decreixement de l'economia, des de la Cambra de Comerç de Barcelona al BBVA Research . La Cambra, en concret, va assenyalar un increment del PIB català del 5% en el darrer quatrimestre d'any.Guillermo ha destacat els bons senyals donats peli l'ocupació, que també han desmentit les previsions més pessimistes fetes a mitjan del 2022. Així, ha destacat la gran capacitat de les empreses per crear llocs de treball, tot i apuntar -com ha fet el Banc d'Espanya- a un escenari de menys creació d'ocupació en els propers trimestres.Sobre l'increment de salaris, els directius de la patronal s'han remès a les negociacions que estan tenint lloc entre els agents socials. Amb tot, Salvador Guillermo ha advertit que cal evitar "per evitar efectes de segona ronda" que poguessin afectar l'estabilitat de preus i "que facin persistents els nivells d'inflació".Els directius de Foment han assegurat que prenent les dades dels darrers vint-i-cinc anys, elsnomés han superat el creixement dels salaris en quatre anys, sempre en moments de recuperació després d'una recessió. Així va ser, segons dades del Banc d'Espanya, el 2021 després de la "desfeta" que va suposar la crisi pandèmica. Els preus de les primeres matèries i de l'energia s'han desbocat per damunt de l'increment de l'IPC.

