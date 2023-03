Barcelona ampliarà la superilla de llibres i flors per Sant Jordi

Eixample : es manté el perímetre entorn del Passeig de Gràcia, de la Gran Via a la Diagonal, amb diversos transversals que connectaran el Passeig amb la Rambla Catalunya. A més, es consolida l'espai de la Plaça Universitat, obert per primer cop l'any passat, i es potencia el del Passeig de Sant Joan, dedicat al còmic, la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil i el públic familiar.

Tot i la mala experiència de l'any passat, en què la pluja va malmetre centenars de llibres, Barcelona repetirà enguany el model de la superilla de llibres i flors per Sant Jordi. Així, el 23 d'abril el centre de la ciutat es transformarà en una superilla efímera de només un dia de durada que aglutinarà professionals del llibre i les flors i també associacions i entitats.La diada se celebrarà a l'eix, 140.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la, però excloent-hi el carrer Consell de Cent, immers en obres per la superilla de l'Eixample. Enguany, a més, s'incorpora un tram de la Rambla -entre Canaletes i l'entrada a la Plaça Reial-, que és històric per als llibreters, i la part de baix del carrer Gran de Gràcia.Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament,, tornarà a ser unpensat per als, ja que es tallarà el trànsit en bona part dels carrers afectats. Així, el diumenge 23 d'abril, elsnomés podran circular pels carrersi també perLa ciutat, però, comptarà també amb

