La Fiscalia demana dos anys i deu mesos de presó i deu anys inhabilitació per a Albiol

Me acabo de enterar que fiscalía me pide dos años de prisión pq en 2012 Telefónica y Vodafone instalaron en un terreno municipal dos antenas de telefonía móvil sin licencia y cree q lo tendría q haber sabido. Supongo que a dos meses y medio de elecciones, nada es casual #Badalona — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) March 9, 2023

Lademana dos anys i deu mesos de presó, deu anys d'inhabilitació i una multa de 9.500 euros per a, exalcalde de Badalona i candidat del PP a les pròximes eleccions municipals, per un delicte continuat deadministrativa, urbanística i ambiental, segons ha avançat El Periódico.Segons el ministeri fiscal, Albiol va permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil a la comissaria de la Guàrdia Urbana que no comptava amb llicència i eren, suposadament, il·legals. "", ha dit Albiol a través de Twitter, insinuant així una manipulació amb finalitats polítiques.La instrucció del jutge va acabar l'octubre de 2021 i va dir que hi havia indicis contra altres persones, com, d'ERC, i, de Guanyem. L'antena era propietat de Vodafone i Telefónica, que haurien operat sense llicència entre els anys 2012 i 2018, fins que van ser desmuntades.Segons la normativa, necessitaven una llicència urbanística i ambiental, que no es va demanar, tal com consta en la interlocutòria de conclusió de la instrucció. Quan es va instal·lar l'antena, Albiol complia el primer any com a alcalde i tenia competència en urbanisme. Coneixia la situació des de 2012, peròper retirar els aparells.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor