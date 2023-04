Tot el que volies saber d'Ada Colau i ningú t'havia explicat

1. Qui va despertar la seva consciència política?

2. On va fer l'Erasmus?

3. Qui són 'Les Ballanos'?

4. Quin diputat va ser la seva parella de més jove?

5. Quin article periodístic guarda com un tresor?

6. Amb quina sèrie sobre política s'ha identificat?

7. Què va posar al despatx quan va ser alcaldessa?

8. Què va fer l'1 d'octubre del 2017?

9. Qui va ser el primer regidor que va deixar el seu govern?

10. Quin és el seu compositor preferit?

(Barcelona, 1974) ha completat dos mandats com ai es presenta a la reelecció. La líder de Barcelona en Comú aspira a una tercera elecció , ja consolidada com a nom propi de la política institucional a Catalunya. Però quins fets han marcat la trajectòria política i personal de Colau?Aquestes són les deu coses que no t'havien explicat de l'alcaldessa i candidata dels comuns:Molt abans que es convertís en activista, quan encara era una adolescent, Colau va coincidir amb una persona que acabaria marcant la seva trajectòria, perquè va inculcar-li una mirada crítica sobre la societat., professor d'història de l'alcaldessa a l'institut i un dels fundadors de la Fundació Ferrer i Guàrdia, va introduir-la en els valors polítics i culturals del republicanisme. Van ser lliçons que Colau va interioritzar, fins al punt d'activar la militància en el Moviment de Crítica Radical (MCR), el seu primer col·lectiu polític. Aquest petit grup de joves inquiets, del qual va ser secretària general, defensava el dret a l’objecció de consciència, a l’apostasia i a l’eutanàsia.Colau no ha acabat els estudis universitaris. Tot i ser una estudiant amb bones notes, la carrera de Filosofia -cursada a la Universitat de Barcelona (UB)- va quedar al calaix per només 30 crèdits. En l'etapa acadèmica va cursar un Erasmus a. Coneixia Itàlia d'experiències anteriors: en l'estiu previ a accedir a la universitat va descobrir el país transalpí en un viatge com a moxtillera. El lligam de Colau amb Itàlia té més connexions. Com ella mateixa va relatar en un plató de la televisió, va mantenir una relació sentimental amb una amiga especial, de nom Elena, de qui va reconèixer que es va enamorar.L'alcaldessa sempre ha tingut una connexió especial amb la seva mare. Filla d'un matrimoni resident al carrer Rubió i Ors del barri del Guinardó, que després se separaria, Colau ha tingut en Tina Ballano un referent vital. No és estrany, doncs, que elfamiliar amb les seves germanes petites porti per nom Les Ballanos, que recull el cognom matern. La líder dels comuns té tres germanes més petites, fruit de la relació de la mare amb una segona parella: Lucía (set anys més petita que Colau), i Clara i Alícia (bessones i nou anys més petites que l'alcaldessa).En la trajectòria personal i política de Colau hi ha sigut present, de forma ininterrompuda,, ja sigui en un paper protagonista o més secundari. Amb l'actual president del grup parlamentari d'Unides Podem van ser parella durant un breu període de temps, després de coincidir a la universitat, on compartien estudis de filosofia, inquietuds polítiques i també espais d'activisme. Asens era una de les dues persones que va seure al costat de Colau el 26 de juny del 2014 a l'escola Collaso i Gil del Raval -també hi havia el ministre Joan Subirats-, on es va presentar en societat el projecte de Guanyem Barcelona, que després es convertiria en Barcelona en Comú. Amb la victòria electoral del maig del 2015, Asens es va convertir en tinent d'alcaldia. S'hi mantindria un mandat, abans de fer el salt al Congrés.Quan es va convertir en alcaldessa, al domicili de Colau al barri del Camp d'en Grassot hi havia penjat amb un marc unsobre la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), il·lustrat amb la seva fotografia. L'alcaldessa sempre ha defensat que l'entitat de la qual va exercir de portaveu -i que la va convertir en figura pública- és l'aportació de la qual se sent més orgullosa.En les setmanes posteriors a la victòria electoral de Barcelona en Comú a les eleccions del 2015, Colau va veure els capítols de la primera temporada de la sèrie danesa. S'hi va enganxar i es va sentir identificada amb el retrat de la protagonista, Birgitte Nyborg, que interpretava la líder d'una formació política que, contra pronòstic, es converteix en cap del govern. Ara fa vuit anys, l'alcaldessa hi va trobar paral·lelismes amb la seva incipient carrera política: el lideratge femení, la necessitat de pactes que ha d'afrontar la protagonista, la importància concedida a la conciliació i el retrat dels rols d'una parella en què l'espai de poder l'ostenta la dona.El març del 2016, després dels primers mesos al capdavant del govern municipal, va introduir canvis en la decoració del despatx d'alcaldia, amb missatge polític. En un espai que havia estat presidit per obres firmades per homes, Colau va incorporar-hi retrats de dones rellevants de la història contemporània del país. Entre els retrats destacats hi havia el de, sindicalista anarquista, que va ser la primera dona ministra que va haver-hi a l'Estat, titular de Sanitat durant la Segona República. A més de Montseny, Colau també va col·locar al despatx fotografies de Mercè Rodoreda, Neus Català, Montserrat Roig o Maria Salvo. Aquesta última, lluitadora antifranquista, va tancar la llista de Barcelona en Comú en les eleccions municipals del 2015.Tot i que el seu govern va mantenir una posició ambigua sobre l'1 d'octubre en els mesos previs al referèndum, Colau va participar-hi. Va votar a l'escola la Sedeta de Barcelona, a prop del seu domicili. Hores abans de la jornada, va fer públic que optaria per. Quan era al col·legi electoral va tenir coneixement de les càrregues policials que s'estaven produint a Barcelona i altres punts de Catalunya. Així ho va declarar en el judici al Tribunal Suprem , on va declarar com a testimoni, a petició de la defensa de Jordi Cuixart.Només cinc mesos després de les eleccions municipals del 2015 -concretament, a finals d'octubre-, el regidordeixava el govern municipal. Era el primer regidor que abandonava el govern dels comuns , pràcticament sense haver exercit en el càrrec. Viejo, amb vincles orgànics amb Podem i que assumia la cartera d'Educació, es va integrar la llista d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles, candidatura liderada per Xavier Domènech. Va ser substituït per Eloi Badia, que ha completat dos mandats a l'Ajuntament. Vuit anys després, Viejo no manté lligams amb el projecte polític de Barcelona en Comú. Una conseqüència lògica després que quedés constatada la seva poca connexió amb l'alcaldessa en l'arrencada del projecte municipalista.El 18 de maig del 2021 devia ser un dia de record agre per a Colau: va morir el compositor italià Franco Batiatto , nascut a la demarcació de Catània, a Sicília. Batiatto és un dels grans noms de la cultura italiana i una de les figures artístiques que sempre han estat presents en l'imaginari musical de Colau. Centro di gravità permanente, tema icònic de Batiatto, figura entre les cançons preferides de la líder dels comuns.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor