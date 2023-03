Les assistències d'advocats d'ofici per violència de gènere s'han duplicat després de la pandèmia

El nombre d'assistències d'advocats d'ofici per casos de violència de gènere i masclista el 2022 a les comarques de Barcelona va duplicar el de 2019, abans de la pandèmia. Amb motiu del Dia de les Dones, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha fet un balanç de les designes i ha alertat que el nombre d'assistències ha passat de 4.202 l'any 2019, a 5.713 el 2021 i a 8.232 el 2022. Aquestes xifres es tradueixen en un total de 22,5 assistències al dia de mitjana, gairebé una cada hora.



Del total de 8.232 assistències de l'any passat, un 77% eren casos de violència de gènere, on la víctima i l'agressor tenien un vincle de parella o eren exparella, i el 23% restant, de violència masclista, on víctima i agressor no tenien cap relació sentimental. És el primer any en què s'ha diferenciat entre aquestes dues categories.

Un torn específic per casos de violència masclista



Crida a la mobilització pel 8-M

D'altra banda, l'ICAB ha detectat unrespecte al 2021, passant del 43% al 71% de les dones denunciants. Per això, han recordat que totes les víctimes de violència de gènere tenen dret a aquesta primera assistència jurídica gratuïta i han assegurat que aquest "pot ser un dels motius de l'augment de les xifres".Davant la impossibilitat d'abastar aquesta situació, el col·legi reclama "" i un ""., diputada de l'ICAB, ha defensat que la xifra és alarmant i confirma que cal potenciar l'especialització de l'advocacia per oferir assistència jurídica a les víctimes. "La llei ho exigeix i hem parlat amb la Conselleria de Justícia, esperem que es faci efectiu com més aviat millor", ha afegit, alhora que ha lamentat que "".

En el marc del 8-M, la Comissió de Dones de l'ICAB ha cridat a la mobilització i ha donat ple suport a la convocatòria de la vaga feminista. En el manifest d'enguany, l'ICAB ha denunciat la "persistent bretxa" salarial de gènere i ha posat el focus en els treballs de cures i les dones dedicades a feines "altament feminitzades".



8-M Per què es penalitzen les dones ambicioses a la feina? El desig de les dones d'arribar a les posicions de poder, històricament ocupades per homes, queda minvat per les actituds "proteccionistes" dels líders que se senten amenaçats davant la pèrdua de "territori"

L'ICAB ha aprofitat l'ocasió per a presentar el Premi Maria Soteras, destinat a guardonar un treball jurídic sobre igualtat de gènere, des de la perspectiva de qualsevol branca del dret. Marina Roig, vicepresidenta de la Comissió, ha assegurat que, fins al moment "cap premi s'havia dedicat a una dona". "Per això aquest porta el nom de Maria Soteras", la primera dona advocada col·legiada a l'ICAB l'any 1927. L'ICAB ha aprofitat l'ocasió per a presentar el, destinat a guardonar un treball jurídic sobre igualtat de gènere, des de la perspectiva de qualsevol branca del dret., vicepresidenta de la Comissió, ha assegurat que, fins al moment "cap premi s'havia dedicat a una dona". "Per això aquest porta el nom de Maria Soteras", la primera dona advocada col·legiada a l'ICAB l'any 1927.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor