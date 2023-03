​El pantà de Sau s'encamina cap al mínim històric

El valor més baix del segle

Fins a quin nivell es buidarà Sau?

L'de Sau és el termòmetre de les. Tradicionalment, veure o no el campanar de l'església de Sant Romà indica si Catalunya ha de patir o no per les reserves hídriques. En una situació d'excepcionalitat com l'actual , el pantà ja està en eli s'encamina cap al rècord històric que es va assolir el maig del 1990.Ja fa setmanes que es desembassa aigua de Sau per acumular-la a Susqueda . És una de les mesures impulsades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) amb l'objectiu de mantenir la qualitat del recurs hídric, que s'utilitza per a l'abastament tant de Girona com de l'àrea metropolitana de Barcelona.Actualment, ha disminuït la diferència entre el cabal de sortida i el d'entrada que va arribar a ser 20 vegades superior. Aquest dimecres, per exemple, entraven a Sau 4,8 m3/s –una xifra superior a fa unes setmanes- i en sortien 11 cap a Susqueda.Amb aquests valors, l'embassament osonenc continua buidant-se dia rere dia. Avui, 9 de març, està a l', la xifra més baixa de tot el segle XXI. De fet, en la sequera de 2005-2008, on es va viure una greu crisi social, política i territorial, Sau "només" va arribar al 12,9%.El rècord històric de Sau cal buscar-lo a la greu de sequera que va afectar el país primer entre 1985 i 1986 i després entre finals del 1998 i el 1990. “Va ser un període força similar a l'actual, pel fet de ser molt persistent”, explica, tècnic de canvi climàtic delElSaude la seva capacitat i només disposava d'unes mínimes reserves de 9,5 hm3. Mentrestant, aigües avall,també tenia una situació crítica amb un volum delAmb l'actual context, només és qüestió deque s'assoleixi el, però amb la diferència que Susqueda està augmentant les seves reserves des d'inicis de març i ja supera el 38%.El límit per buidar Sau és evitar el fenomen de l'. Quan l'aigua es comença a barrejar amb els sediments del fons de l'embassament, es redueix la concentració d'oxigen i, en conseqüència, la qualitat del recurs baixa per sota dels límits recomanables.Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua consultades perassenyalen que el volum mínim serien d'uns–actualment n'hi ha 19-, cosa que equival a un, percentatge molt similar alA menys aigua, menys oxigen. "Si no es fa res, tindrem una mortaldat massiva de peixos", adverteix el biòleg, coordinador del. En aquest sentit, deixar-los morir augmentaria el problema, ja que la descomposició de la matèria orgànica reduiria el poc oxigen disponible i la qualitat del recurs hídric seria encara menor.Ordeix, que ha estat un dels experts de la UVic i la UdG consultats per l'administració els darrers dies, considera que l'operació d'extreure els peixos –l'ACA anunciarà els detalls la setmana vinent- és imprescindible per dos motius.Garantir una mínima qualitat de l'aigua així comde, tot i que Ordeix admet que la seva presència al pantà és anecdòtica. "D'espècies invasores en tenim de tota mena" , admet.

