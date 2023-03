Les polítiques fan una crida a tombar el patriarcat i l'extrema dreta a través de la lluita feminista

Crida conjunta de les polítiques catalanes per "tombar" el patriarcat i derrotar l'extrema dreta. Abans d'iniciar-se la manifestació del 8-M , diverses representants dels partits polítics que aquest dimarts es manifesten a Barcelona -des de la plaça Universitat fins al Parc de la Ciutadella- han apel·lat a la unitat del moviment feminista, però també hi ha hagut interpretacions diverses per la polèmica generada arran de la llei del "només sí és sí", que es troba en plena guerra al Congrés entre el PSOE i Unides Podem La màxima representant del Govern en aquesta matèria, la consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha remarcat que és "urgent" tombar el patriarcat, i fer-ho amb una "convicció ferma" perquè la transformació feminista "". Ha fet una crida, també, a tenir més "consciència feminista" davant de les injustícies existents, i ha implicat en aquesta crida a les institucions, de qui ha ressaltat que han de tenir el "ferm compromís" de destinar elsnecessaris per garantir que les lleis d'igualtat no es queden en simples "recomanacions".Més enllà del Govern, que participa aquest dimarts a la manifestació amb el seu màxim representant,, també diversos partits s'han deixat veure en la jornada reivindicativa. Per part del PSC, la viceprimera secretària d'Organització,, ha assegurat que el compromís socialista no s'entén sense la lluita feminista. Així mateix, ha clamat per la "defensa dels drets de les dones", amb el focus posat en desarticular les desigualtats que provoquen discriminacions de gènere. Al seu costat, s'ha manifestat una delegació socialista encapçalada pel primer secretari,Les polítiques impulsades al Congrés han estat protagonistes de discursos com el de Junts, ERC i els comuns. La presidenta dels juntaires,, ha carregat durament contra la llei del "només sí és sí", que considera que està generant un debat de molt "baix nivell" i aconseguint els "efectes contraris" que perseguia, a parer seu, en referència a les sortides de la presó per la revisió de condemnes. Per tot això, ha fet una crida a "treballar per construir lade drets per a tothom".Lluny d'aquestes crítiques, des d'ERC, la diputada, ha demanat posar elde violència, i no en la rebaixa de condemnes dels agressors sexuals. En aquest sentit, ha apuntat que s'obvia massa que un 90% de les agressions no es denuncien per la por de les víctimes a no ser cregudes. Així mateix, ha carregat contra el PSOE perde la lluita feminista, en referència a les modificacions que vol fer a la llei de llibertat sexual.Per part dels comuns, la presidenta al Parlament,, lluny de la polèmica de la llei d'Irene Montero, ha posat en valor la "victòria recent" de la llei de l', que "blinda drets per a les dones". I davant de la resposta contundent de l'extrema dreta a aquesta reforma, ha demanat "": "Hi ha molts feminismes i és aquesta la diversitat que hem de posar en valor, perquè totes juntes continuarem conquerint drets i llibertats". Per últim, des de la CUP, la candidata per Barcelonaha reivindicat un "feminisme transformador i de base" per avançar cap a un canvi "real" que no es limiti a "polítiques superficials".A Catalunya, el Dia Internacional de les Dones se celebra amb molta menys tensió que a Madrid, on hi ha una divisió dins del moviment alimentada també per la guerra oberta entre socialistes i Podem en matèria feminista. El Congrés va validar aquest dimarts la presa en consideració de la polèmica reforma de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, impulsada pels socialistes sense el vistiplau dels d'Irene Montero. Sigui com sigui, aquesta és la primera manifestació que se celebrarà amb "normalitat" després de la pandèmia, per la qual cosa es podràen el seu conjunt, però també a una banda i l'altra.

