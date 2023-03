L'Audiència Nacional investiga David Madí per un cas relacionat amb el 3%

L'investiga l'empresaripel cas "Ambulàncies Egara", relacionat amb la, segons ha avançat El Món a RAC1. L'instructor,, investiga si la Generalitat va adjudicar contractes a aquesta empresa de manera irregular, i creu que l'exsecretari de Comunicació de CDC hi podria estar implicat. Madí nega qualsevol implicació i assegura que és un "muntatge barroer" i que anirà a declarar quan se'l citi per "desemmascarar la justícia espanyola".Els Mossos van escorcollar la setmana passada les seus de la companyia, que formaria part de la xarxa d'empreses rebien concessions públiques a canvi de comissions irregulars que servien per finançar CDC. De la causa del 3% en pengen dues peces separades: la que fa referència a lai la d'. Els investigadors treballen amb la idea que totes dues empreses haurien participat del 3%.David Madí, que durant anys va ser un dels homes forts de CDC i mà dreta d'Artur Mas, va ser condemnat pel cas Triacom a 14 mesos de presó per frau a Hisenda . Ara, també està imputat pel cas de les ambulàncies, i no és l'únic. Laestudia les declaracions que va fer Madí en una entrevista a RAC1 en què va assegurar que als Mossos hi ha "mini-Villarejos" que fanper perjudicar rivals polítics. La fiscal investiga si això podria ser constitutiu de delicte.

