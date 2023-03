Espectacular incendi d'un autobús a Blanes amb 19 evacuats

Efectius dels Bombers treballant per apagar l'incendi en un autobús a Blanes Foto: Ajuntament de Blanes

Dinou persones han hagut de ser evacuades d'un edifici aquest dimarts a la tarda a(Selva) després que un autobús s'hagi incendiat just al costat a tocar de la zona comercial del Pla Parcial, a la zona nord-est del municipi. L'incident, que no ha causat ferits, ha mobilitzat setze vehicles d'emergències entreSegons informa l', el vehicle ha quedat completament calcinat. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de cinc i l'autobús, un dels de lesdel municipi, tornava buit cap a les cotxeres. Les causes del succés s'investiguen, però no es descarta una fallada elèctrica.Lestambé han afectat la façana de l'd'on s'han evacuat els veïns -altres s'han confinat per-, que ha quedat fumada i ennegrida. També han quedat malmesos tendals i persianes. A més hi ha hagut danys enurbà i no es descarta que calgui actuar al paviment i reposar la pintura vial.L'operatiu d'de l's'ha donat per conclòs a dos quarts de set de la tarda, quan s'estava a l'espera que la grua s'endugués l'autobús i l'empresa de neteja retirés els rastres del foc. Durant la intervenció la Policia Local ha tallat elsi ha desviat elper vies adjacents.

