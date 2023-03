Jordi Pesarrodona dimiteix com a secretari nacional de l'ANC

ha dimitit com a membre del secretariat nacional de l', segons ha pogut saberPesarrodona ja va deixar el càrrec de vicepresident de l'entitat fa unes setmanes, però continuava com a secretari nacional. Ara, també ha decidit deixar l'òrgan de direcció de l'ANC. Fonts de l'entitat detallen que Pesarrodona va enviar dimarts un missatge per comunicar que deixava el secretariat al·legant "motius personals", i que es posava a disposició de l'entitat. L'organització triarà nou vicepresident per fer tàndem amben el proper ple, previst pelLa decisió de Pesarrodona arriba després que, fa unes setmanes, de l'entitat. En aquell moment, ell va deixar el càrrec de vicepresident, però es va mantenir al secretariat. Durant la seva etapa al comitè permanent, va intentar fer de "pont" entre els diversos sectors de l'entitat en un moment especialment convuls, en què corrents contraris a la direcció de Feliu han criticat la manera com s'està gestionant la "llista cívica" i també han denunciat la "manca de democràcia interna".Malgrat que algunes veus el situen com un nom de "consens", Pesarrodona ha participat d'accions dels crítics Aquest col·lectiu vol recollir signatures per forçar noves eleccions al secretariat nacional tot just un any després de la darrera votació. El secretariat escollit pels socis va votar majoritàriament Pesarrodona com a vicepresident, però no va obtenir els suports suficients. Per això, va cedir el pas a Feliu, situant-se ell com a vicepresident. Això va permetre desbloquejar la votació.L'exvicepresident s'aparta pocs dies abans de la, cita important per a l'ANC aquest cap de setmana. L'entitat ha anunciat que una quarantena d'entitats independentistes i noms comhi participaran, amb l'objectiu de posar en comú els plantejaments per reactivar el moviment després d'anys de desorientació estratègica. També es parlarà de la "llista cívica". Els crítics sostenen que la Conferència és una presentació oficial d'aquesta proposta, que consta en el full de ruta, però l'entitat recorda que hi haurà ponències sobre moltes altres qüestions.

