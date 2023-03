Atropellament a la protesta del 8-M de Barcelona: una conductora accelera i escombra diverses manifestants

❗️ Atropellament a la vaga feminista del 8 de març. Una conductora trenca el tall de les manifestants a l'avinguda Diagonal de Barcelona, a l'altura del RACC. Accelera i envesteix algunes d'elles amb el cotxe. Hi ha ferides lleus.



Imatges: @edgarsapinya / @laxarxa pic.twitter.com/IH2x8X5qew — Edgar Sapiña Manchado (@edgarsapinya) March 8, 2023

que aturaven el trànsit a la Diagonal de BarcelonaSegons informa La Xarxa, el vehicle ha accelerat per trencar el cordó humà que frenava els cotxes que intentaven entrar a la capital catalana i ha escombrat diverses manifestants. Hi ha ferides lleus entre les afectades.A Barcelona hi ha, ara mateix, dues manifestacions amb motiu del 8-M, Dia Internacional de les Dones que tallen l'accés a la ciutat per dos punts:Segons informa el, les protestes a l'entrada pel nord de la capital catalana causen tres quilometres de cua a la C-33 des de Montcada i Reixac i més de sis quilòmetres més de retencions a la C-58, des de Ripollet. D'altra banda, arran de la manifestació a la Diagonal hi ha més de sis quilometres a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona.

