Els Lakers retiren el 16 de Pau Gasol

Together in the rafters 💜💛 pic.twitter.com/24JHyDeBeD — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2023

Pau Gasol, el millor jugador de bàsquet català

ja és etern al sostre de l'estadi de. La franquícia californiana de l'NBA ha homenatjat el deaquesta passada matinada amb un dels homenatges més importants que es pot fer en el món del bàsquet: retirar el seu número per sempre. Cap altre jugador dels Lakers es podrà posar mai més el número 16 que tantes alegries va donar als aficionats de l'equip, tant a Los Angeles com a la resta del món.En un sentidíssim homenatge en el(l'altre gran equip NBA del Pau), Gasol ha rebut el suport absolut de la franquícia, dels seus excompanys i de la seva família en l'acte per enviar el seu número al costat dels millors de la història laker.còmplice i amic íntim de Gasol, ha planat per sobre de l'homenatge al pivot de 42 anys, visiblement emocionat.El 16 del Pau quedarà per sempre penjat al sostre del mític pavelló californià al costat de llegendes comEvidentment, també al costat del 8 i del 24 del seu amic, Kobe Bryant, que va morir en un accident d'helicòpter el 2020.Considerat el millor jugador de bàsquet català i espanyol de tots els temps, Gasol és un esportista que ha transgredit més enllà de la seva disciplina a tots els nivells. Compromès amb les causes socials, sobretot amb les enfocades als nens i adolescents en la seva relació amb l'esport, no s'ha estat mai de dir la seva. En els últims anys ha participat en diversos programes i ha concedit diverses entrevistes on ha abordat altres qüestions extraesportives, com la independència de Catalunya. Un exemple, l'entrevista de Toni Soler al programa Fora de sèrie de TV3.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor