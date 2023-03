El preu del lloguer continua batent rècords a Barcelona en ple debat sobre la regulació

Elno para de batre. A, el lloguer se situa en els, una frontera que ja s'equipara amb el salari mínim interprofessional (1.080 euros). Així ho indiquen les dades que ha fet públiques aquest dimarts ladel Govern de la Generalitat, que corresponen a l'últim trimestre de l'any passat i s'elaboren a partir de les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) . En sis dels deu districtes de la capital catalana, el preu del lloguer supera la barrera dels mil euros mensuals.A més, aquestes dades arriben ena través de la llei estatal de l'habitatge, amb el govern espanyol i els socis prioritaris -com ERC- com a protagonistes. Les últimes setmanes s'estan intercanviant propostes, i un dels punts claus és garantir que ciutats com Barcelona puguin ser declarades àrea tensa de mercat del lloguer, per poder aplicar-hi topalls al lloguer. A més, es planteja que hi hagi baixades obligatòries del preu del lloguer. De moment, però,dels partits a la seva esquerra.Sense assolir el cost registrat a Barcelona, la mitjana aper accedir a un habitatge de lloguer és de L'increment és substancial si s'observa l'evolució des de principis del 2022 . En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer se situava en els 738 euros en el primer trimestre de l'any passat.En totes les demarcacions s'ha detectat un increment substancial del cost de l'habitatge de lloguer en el transcurs de l'últim any. A, on la despesa és més substancial, llogar un pis ja costa de mitjana 892 euros, segons les dades de l'últim trimestre. A, la despesa es dispara fins als 620 euros; a, el cost ja és de 561 euros; i a, el lloguer augmenta fins als 474 euros.La nova escalada de preus dels arrendaments al territori català suposa pulveritzar els rècords previs, que també es van batre el trimestre anterior, ja sense regulació de lloguers vigent a Catalunya . En aquest sentit, des del Sindicat de Llogateres s'ha insistit darrerament en la necessitat d'una norma estatal que tingui en compte, i que sigui d'aplicació immediata. En una piulada, la plataforma en representació dels drets dels llogaters ha denunciat que actualment "l'obstacle" per tenir una regulació que es necessita "amb urgència" és "el PSOE".També l'experta -i antiga màxima responsable d'Habitatge a la Generalitat- Carme Trilla va reivindicar aque no tenia sentit distingir entre petits i grans tenidors si es tira endavant una regulació de lloguers. Al seu torn, des del sector immobiliari es reivindica que els canvis normatius dels darrers anys a Catalunya haurien col·laborat en l'augment dels preus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor