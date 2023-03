Jordi Pujol Ferrusola demana a l'Audiència Nacional que se li apliqui la pujada del salari mínim

El fill de l'expresident de la Generalitat,, ha reclamat al jutge de l'la pujada del salari mínim professional per poder retirar diners del seu compte, segons un escrit al qual ha tingut accés Europa Press. D'aquesta manera, passaria de poder fer-se amb els 1.167,66 euros actuals al mes, a rebre els estipulats per la llei actualment, que sónL'escrit que ha presentat la defensa de Jordi Pujol Ferrusola al jutge responsable d'investigar l'origen del patrimoni familiar recorda que el maig del 2022 es va acordar a desbloquejar parcialment un dels seus comptes. En aquest, l'investigat pot comptar tots els mesos de l'any amb un import corresponent al salari mínim interprofessional. Jordi Pujol Ferrusolades de fa vuit anys per l'Audiència Nacional. Però això no li impedeix de poder rebre el salari mínim, el qual ha patit una pujada de poc més de 92 euros aprovada recentment pel govern espanyol.L'advocat de Ferrusola,, ha exposat el motiu del canvi de l'SMI perquè al seu client se li permetin retirar més diners del compte i ara el jutge, Santiago Pedraz, ha demanat a laque es pronunciï i prepari un informe sobre la petició de l'acusat.Elva obrir un judici contra l'expresident català i els seus set fills per formar part d'una presumpta organització criminal beneficiada de la posició política del pare. La Fiscalia demana 29 anys a Jordi Pujol Ferrusola per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals contra la, falsedat documental i frustració de l'execució en relació amb la gestió del seu patrimoni.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor