Investiguen una violació grupal a una nena d'11 anys en un centre comercial de Badalona

Elsinvestiguen unade sis menors sobre una nena d'onze anys als lavabos del Centre Comercialdea mitjan novembre de l'any passat, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN. La policia no ha volgut donar més detalls del cas atès que tots els implicats són menors d'edat.La informació facilitada, però, explica que dels sis menors que van participar en la violació, cinc estanper la víctima. D'aquests cinc, tres són inimputables, perquè són menors de catorze anys. Dels altres dos, un està ingressat en un centre dei l'altre està envigilada. Una germana de la víctima ha explicat que va ser violada mentre l'amenaçaven amb un ganivet.La nena no recorda exactament el dia que van passar els fets, però pel que ha explicat a la família s'ha arribat a la conclusió que devia ser el 19 de novembre. Aquell dia va anar a veure roba al, i en un moment donat un dels menors del grup la va amenaçar amb uni entre tots se la van endur al, on la van violar. Un cop van acabar la van deixar allà i van marxar.Ella va sortir i va demanara un agent de, però segons el relat de la família, no li va fer cas. Els responsables del centre comercial afirmen que ara com ara no saben si l'agent del qual parla la víctima era seu o d'alguna botiga, i subratllen que entre el seu personal ningú coneixia el cas. Alhora afirmen que estan col·laborant amb la investigació policial i que estan oberts a seguir-ho fent.Després dels fets, la nena va arribar a casa i no va dir res del que havia passat, i no ho va fer fins que a mitjan desembre un seu germà va explicar que a l'li havien dit que circulava un vídeo del fet. Aleshores sí que va dir tot el que havia passat i la família va anar immediatament a denunciar-ho.La víctima va poder identificar cinc dels sis agressors, tots ells menors. Tres són inimputables perquè tenen menys de 14 anys, mentre que dels altres dos, un, el que es considera que té més responsabilitat en els fets, ha ingressat de manera preventiva en unde règim tancat. El cinquè està sota llibertat vigilada. El sisè encara no ha estat identificat. L'de Badalona ha condemnat els fets en declaracions a l'ACN i ha demanat respecte per la investigació policial dels Mossos.

