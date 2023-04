Tot el que volies saber de Jaume Collboni i ningú t'havia explicat

1. Els xuixos de la Sagrera

2. L'Adolfo de 'filo'

3. Alzheimer

4. Un secret per inspirar-se a la cuina

5. Les mans verdes

6. Aretha Franklin

7. Vilosell

8. Una pastisseria a la Costa Brava

9. 1994, inici de la militància

10. Comiat per WhatsApp

(Barcelona, 1969) es presenta per tercera vegada consecutiva com a cap de llista dela la capital catalana. Després d'un mandat i mig governant de la mà d', l'últim com a primer tinent d'alcalde, el socialista va deixar el mes de gener el seu càrrec a l'Ajuntament per centrar-se en la campanya de les municipals i distanciar-se de l'alcaldessa. Al seu costat, l'acompanyen com a número dos la fins ara delegada del govern espanyol a Catalunya,, i també la regidora. Amb aquests noms i amb unes enquestes que auguren una pujada al PSC, Collboni, que va iniciar la militància socialista l'any 1994, espera que a la tercera vagi la vençuda i pugui esdevenir alcalde de la ciutat.Aquestes són les deu coses que no t'havien explicat de l'alcaldable del PSC.L'alcaldable del PSC ha fet vida en diversos barris de Barcelona. Va néixer al, però també ha viscut al Poblenou, al Gòtic i actualment, a l'Eixample, en un pis de propietat. Quin és, però, el lloc que més nostàlgia li provoca? El millor record d'infantesa el situa a la. Cada divendres, quan sortia de l'escola, anava a menjar xuixos a la xurreria de la plaça.De records de temps passats, Collboni també té al cap l'institut. Quan pensa en referents, no parla de presidents socialistes, ni de diputats, ni d'històrics dirigents. El seu referent és l'Adolfo, que li va fer professor de filosofia.El candidat del PSC és una persona molt familiar. Les seves xarxes socials estan repletes de fotografies amb la seva germana, i també amb els seus nebots. Una altra de les protagonistes de la seva galeria és la seva mare. Recentment, li han diagnosticat Alzheimer, una notícia difícil d'acceptar i assumir pels Collboni Cuadrado, que malgrat això, n'han extret una lliçó: la importància de viure el dia a dia plenament i amb intensitat. Aquest no és el primer cop que reben sobre la seva mare. L'octubre del 2020 l'Alícia va desaparèixer durant un dia sencer després d'haver sortit a passejar el gos. Fins a 15 dotacions dels Bombers, 10 patrulles dels Mossos i voluntaris i familiars van iniciar una cerca fins que la van localitzar sana i estàlvia , amb una lleu hipotèrmia.El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona gaudeix a la. Li agrada molt elaborar plats tradicionals, però en el dia a dia aposta per fórmules senzilles, casolanes i amb molt sabor. Com s'inspira? El seu secret és preguntar sempre recomanacions dequan compra els aliments als paradistes dels mercats de la ciutat.Més enllà de l'olor a menjar casolà dins de casa, al pis de Collboni hi predomina el verd. L'alcaldable socialista és un home de plantes. Com les cuida? Assegura que té les "mans verdes", perquè poda amb les mans i així les plantes rebroten amb força i alegria.Quina relació té Aretha Franklin amb el dirigent del PSC? La cantant de soul estatunidenca va ser qui va inspirar el nom dels seus dos gats adoptats, l'Aretha i el Franklin. Els dos companys de pis amb quatre potes de l'alcaldable socialista són protagonistes al seu perfil d'Instagram, on Collboni els mostra en escenes quotidianes del dia a dia.El candidat no es decanta per un lloc d'estiueig, però posats a triar, li agrada qualsevol lloc on pugui arribar a sobre d'una bicicleta. Per desconnectar de la política també li agrada molt passejar per la platja o escapar-se al Vilosell, poble on viu la mare, a la comarca deMés enllà de Vilosell, Collboni també té família, per part de pare, a la Costa Brava. Una mostra que ho indica és la Pastisseria Collboni, fundada l'any 1888 i ubicada al carrer Major de. S'hi troben pastissos de tota la vida com els de gema cremada o de llardons.Collboni va entrar a militar al PSC l'any 1994, i la seva primera responsabilitat dins l'esfera política va ser com a conseller portaveu del districte d'Horta-Guinardó. Va ser l'any 2008 quan va entrar a l'executiva del partit, i el 2010 es va estrenar com a diputat al Parlament després de ser el director de la campanya de. L'any 2015 es va presentar per primera vegada com a cap de llista, i en aquelles eleccions va perdre 66.000 vots i set regidors. En l'actualitat, els socialistes compten amb vuit regidories.Després de més de tres anys com a primer tinent d'alcalde al costat d'Ada Colau, Collboni va decidir abandonar el govern municipal el 23 de gener per dedicar-se plenament a la campanya electoral i desmarcar-se així dels seus socis de govern amb l'horitzó posat en la campanya. El dirigent socialista va comunicar la seva decisió enviant un WhatsApp a Colau a. Un quart d'hora més tard, la seva decisió ja es va fer pública.

