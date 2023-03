El TC admet a tràmit el recurs de Vox i revisarà la reforma del codi penal

El(TC) ha admès a tràmit el recurs dei revisarà la, que. El partit d'extrema dreta sosté que la nova llei podria ser inconstitucional per la manera com es va aprovar -per la via d'urgència- i, alhora, defensen que els canvis en el codi penal serien contraris a diversos articles de la Constitució. D'aquesta manera, el TC analitzarà la nova legislació que va entrar en vigor a finals de l'any passat i ha obligat ela revisar les condemnes dels líders independentistes.

